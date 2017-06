Ilmateenistus: uus nädal tuleb sajune

Toimetanud Urmas Lauri



Paduvihm. Foto: Urmas Lauri

Ilmateenistuse prognoosi kohaselt on täna veel valdavalt kuiv, ent uuel nädalal pöördub ilm taas sajule.

Tänase päeva jooksul kõrgrõhuhari eemaldub ja Skandinaaviast läheneb madalrõhuvöönd ühes vihmapilvedega. Pärastlõunal saartest alates järk-järgult sajuvõimalus suureneb. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, päeval pöördub kagusse. Õhutemperatuur on öösel 1..6, maapinnal kohati 0..-3, saartel ja läänerannikul kuni 9, päeval 11..17°C.

Esmaspäeval (5. juunil) areneb Läänemere kohal väike osatsüklon, mis liigub üle Eesti itta. Nii öö kui päev tõotavad tänastel andmetel tulla sajused ning tuul muudab ööpäeva jooksul mitu korda suunda ning ajuti võib esineda tugevamaid puhanguid. Õhumass vahetub soojema vastu ja öökülma oht on möödas. Õhutemperatuur on öösel 5..11°C, päeval 9 kraadist Põhja-Eestis ja sajupilvede all kuni 16°C Lõuna-Eestis.

Teisipäeval (6. juunil) õhurõhk tõuseb, kuid madalrõhkkondade lähedus soodustab öösel kohatist hoovihma, päeval on hoovihmapilvi laialdasemalt, õhtuks sajuvõimalus väheneb. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on öösel 4..10, päeval on 14..19°C, rannikul on veidi jahedam.

Kolmapäeva (7. juuni) öö möödub kõrgrõhuharjas ja ilm on sajuta, päeval liigub Läänemere lõunaosast põhja suunas aktiivne tsüklon ja tihedama sajuala levib Lõuna-Eestist põhja suunas. Ida- ja kagutuul tugevneb. Tsükloni idaserva mööda saabub meile ka soojemat õhku. Õhutemperatuur on öösel 6..11°C, päeval 15..20°C, rannikul kohati 13°C.

Neljapäeval (8. juunil) liigub tsüklon edasi kas üle Eesti kirdesse või itta. Nii öö kui ka päev on vihmased. Õhutemperatuur on öösel 6..11°C, päeval 13..18°C.

Reedel (9. juunil) tugevneb lõuna poolt kõrgrõhuhari. Öö sajuta, päeval püsib kohatine hoovihmavõimalus. Õhutemperatuur on öösel 7..11°C, päeval 18..22°C, rannikul kohati 14°C.