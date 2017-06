Galerii: Haapsalu linnavalitsuse ees heisati pidulikult Eesti lipp

Tarmo Õuemaa

Täna saab Eesti sini-must-valge lipp 133aastaseks. Sel puhul heisati Haapsalu linnavalitsuse ees pidulikult riigilipp ja kingiti linna sotsiaalmajale majalipp.

Linnavalitsuse ette oli hommikul kella seitsmeks kogunenud üle poolesaja inimese. Piiskop Tiit Salumäe meenutas, kuidas ta taasärkamisajal pühitses esimese Eesti rahvuslipu Jaani kirikus ja see viidi Haapsalu raekoja ette. „Ajapikku on inimesed harjunud Eesti lipu ja vabadusega, justkui see oleks loomulik ja iseenesestmõistetav. Head, sõbrad, see ei ole nii!“ ütles piiskop Salumäe.

Piiskop tunnustas Haapsalu linna tava eest kinkida lipupäeval ühele asutusele Eesti lipp. Kaks aastat tagasi sai selle Kaitseliidu Lääne malev, mullu Läänemaa muuseum ja nüüd Haapsalu sotsiaalmaja.

„Võib olla, et oleme siin linnavalitsuse ees lipupäeval lippu heiskamas viimast korda,“ ütles Salumäe. Järgmisel aastal peaks olema Haapsalu lipuväljak valmis ja kolime Vabadussõja mälestussamba kõrvale.“

Piiskop ja vikaarõpetaja Kristel Engman pühitsesid lipu. Esimese lipunaela lõi lipuvardasse Tiit Salumäe, teise ja kolmanda Haapsalu aselinnapead Peeter Vikman ja Liina Põld, neljanda maavanem Neeme Suur, viienda Kaitseliidu Lääne maleva pealik Rasmus Lippur ja kuuenda sotsiaalmaja esindaja Leili Mutso.

Leili Mutso luges ette sotsiaalmaja juhataja Serli Küünarpuu tervituse, kes oli ise välismaal. „See lipp on sümbol meie õigusest olla vaba ja väärikas rahvas. Sotsiaalmajale jääb see meelde tuletama, et oleme siin meie inimeste jaoks ja meie missioon on teenida.“

Maavanem Neeme Suur meenutas, et Eesti iseseisvusmanifesti on kirjutatud lootus, et Eesti kuulub kultuurrahvaste perre. „Nüüd kuulumegi, nagu näitab Euroopa Liidu lipp, mis täna Eesti lipu kõrvale heisati.“

Aselinnapea Peeter Vikman ütles, et vaid iga kümnes maailma riigilipp on vanem kui sada aastat. Eesti lipp on üks neist vähestest.

Lapsed jagasid kohaletulnutele Haapsalu lipu ja Eesti lipuga rinnamärke.

Ettepanek tähistada vääriliselt Eesti lipu päeva Haapsalus, tuli Kaitseliidu Lääne maleva poolt neli aastat tagasi. Eesti lipu päeva korraldavad Haapsalu linnavalitsus, Lääne maavalitus, Kaitseliidu Lääne malev ja Eesti lipu selts.

Fotod Arvo Tarmula