Koduveini konkursil Haapsalus võidutsesid kirsiveinid

Malle-Liisa Raigla

Veinikonkursi avas Eesti vabariigi aukonsul Itaalias Firenzes Luigi Cecchini (paremal), päeva juhib Kalev Vapper. Foto: Haapsalu linnavalitsuse FB

Tänavusel koduveini võistlusel jäid väikese punktivahega esimesele ja teisele kohale kirsiveinid.

"Punktide vahe oli nii väike, et see jääb statistilise vea piiridesse," ütles koduveini konkursi korraldaja Tiina Kuuler.

Esimese koha sai Katrin Ratt Tallinnast ja teise koha Haapsalu metodisti kiriku praost Urmas Rahuvarm, kes esines algselt võistlusel varjunimega.

Tänavusele koduveini võistlusele tuli 100 veini, millest valiti välja 17, mida 18liikmeline žürii täna hindas.

Koduvein erineb Kuuleri sõnul veinist vaid selle poolest, et seda tehakse kodus.

"Seda teed kodus iseenda ja sõprade meeleheaks," ütles Kuuler.

See, millistest marjadest koduveini tehakse, sõltub Kuuleri sõnul sellest, milline on olnud möödunud marjaasta. On olnud aastaid, kus võidutsevad õunaveinid.

Koduveinikonkurss

Eesti parimatest veinitundjatest koosnev žürii selgitas kolme eelvooru abil välja 17 parimat veini 14 veinimeistrilt. Eelvoorudes hinnati eraldi õunaveine, luuviljalisi ning siidreid ja vahuveine. Eraldi olid veel võistlustules rabarber, lilled, ebatavaline tooraine ning maasikad, vaarikad ja metsamarjad. Viimases eelvoorus maitsti ära sõstrad, tikrid, arooniad, pihlakad ja viinamarjad.

Täna seati kõik Haapsalus kultuurimaja kohvikus lõplikku pingeritta. Keskpäeval alustas kultuurimaja kohvikus korraga tööd kaks žüriid: nii professionaalidest koosnev žürii kui ka rahvažürii, kuhu olid oodatud kõik huvilised.

Maalehe ja Veinivilla koduveinikonkurss 2017

