Uus: raudteetammi müük peab katma 13 aasta kulud (1)

Kaie Ilves



Turba raudteejaam ootab raudtee taastamist. Foto: Urmas Lauri

Eesti Raudtee nõukogu esimees Priit Rohumaa ütles Lääne Elule, et Haapsalu raudtee ülalpidamine võib maksta riigikassale aastas umbes viis miljonit eurot, sest reisijate vedu ei kata rööbastee hooldamise kulusid.

„Sama hästi võiks küsida sada miljonit. Midagi ikka antakse,” ütles selle peale Lääne Elule ASi Lääne Raudtee nõukogu liige Koit Uus.

Uus lisas, et ei tahaks Rohumaa väiteid kuidagi kommenteerida. Reedel kohtub ta koos Lääne maavanema Neeme Suurega Eesti Raudtee nõukogu ja juhatusega. „Siis saame loodetavasti teada, mida ta selle rahaga plaanib teha. Praegu pole mul aimugi,” ütles Uus.

Transpordi infrastruktuuri arendamise investeeringute kavas Haapsalu raudteed sees ei ole, mis tähendab seda, et lähema viie aasta jooksul ei ole loota, et seda hakataks ehitama. „Investeeringute kavas ei olnud ka Riisipere–Turba juppi,” märkis Uus.

Kui praegu käivad Riisipere jaamas remonditööd Tallinna-poolsel liinil, siis järgmisel aastal peaks algama Haapsalu raudtee taastamise esimene etapp ehk raudtee pikendamine 6,5 kilomeetri võrra Riisiperest Turbasse. Raudteetammi alune riigile kuuluv maa on kavas anda halduslepinguga Eesti Raudteele.

Riisiperest Haapsalu poole kulgeva raudteetammi muldkeha erastati 20 aastat tagasi, kuid õigus sellega tegutseda on paari aasta eest Haapsalu raudtee taastamiseks loodud erafirmal Lääne Raudtee. Nüüd, mil valitsus on otsustanud ehitada Haapsalu raudtee ise, soovib riik raudteetammi tagasi osta, Lääne Raudtee on aga valmis selle müüma või koostööks.

Küsimusele, mis tingimustel Lääne Raudtee tammi enda valdusse sai, vastas Uus: „Lääne Raudtee on loodud selleks, et taastada Haapsalu raudtee, et eelmine omanik saaks väärikalt väljuda ja 13 aasta kulud kaetud. Oma tulu me teenime mujalt, aga tundub, et meid on väga vaja, et kulusid maas hoida.”

Valitsus peaks kinnitama raudteeinvesteeringute kava juunis, selles on ka 8 miljonit eurot Riisipere–Turba