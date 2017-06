Lääne Elu paberleht laupäeval, 3. juunil (1)

Kaie Ilves

Läänemaa jõuab kiire internetini koos Raplamaaga

Läänemaa vallad loodavad kiire internetini jõuda koos raplamaalaste ühisprojektiga Digikond, enne tulevat aastat kaableid koju vedada ei ole lootust.

Vatla kool pani uksed kinni

Tuleval aastal saanuks Vatla mõisakool 95aastaseks. Kooliharidust ennast on Vatla kandis antud 179 aastat ja need pole vaid tühjad arvud. 179 aasta taha mälu ei ulata, paari põlve taha aga küll. Vatla kooli lapsed räägivad nagu ühest suust, et Vatlas on õppinud nende õed-vennad, emad-isad ja vanaemad-vanaisad. Nüüd peavad nad ise ja nende lapsed õppima kusagil mujal, sest Vatlas kooliharidust enam ei anta.