Koit Uus: Turba asemel võiks laenuga ehitada raudtee Haapsaluni (5)

Andrus Karnau

Koit Uus. ARHIIV

Ettevõtja Koit Uus tegi tänasel kohtumisel Eesti Raudtee juhtkonnaga ettepaneku, et valitsuse eraldatud 8 miljoni euro toel võiks laenata raha ja ehitada valmis mitte ainult Turba lõigu, vaid raudtee Haapsaluni.

„Selle asemel, et see kaheksast miljonist ehitada Turbani ära ja siis olla paari aasta pärast uue olukorra ees, et hakata nullist pihta Haapsaluni sikutama, oleks parem sellele kaheksale laenata raha juurde ja ehitada kohe Haapsaluni, kaasata sinna vajadusel pangad, vajadusel rohkem eraraha. Me oleme ka nõus rohkem investeerima kui vaja on, aga et see ei jääks poolikuks,” rääkis Uus „Aktuaalsele kaamerale”.

Haapsalu raudteetammi omanikuna on Lääne Raudtee valmis tegema mistahes koostööd Eesti Raudteega.

„Me tegime ettepaneku hakata seda koos tegema, et tõsta see teema eraldi firmasse, kas siis puhtalt Eesti Raudteena või meiega koos. /…/ Eesti Raudteel on nii palju muresid seoses transiidi kadumisega, et see Haapsalu seltskond ei pääse pildile,” rääkis Uus. Tema sõnul on raudteetammi müümise osas kõik variandid võimalikud ning kui antakse kinnitus, et raudtee Haapsaluni ehitatakse, võidakse see ka maha müüa.

