Homme selgub Haapsalus Eesti parim koduvein

Toimetanud Urmas Lauri

Homme, 3. juunil toimub Haapsalu kultuurimaja kohvikus Maalehe ja Veinivilla koduveinikonkursi finaal, kus selgitatakse välja 2017. aasta parimad koduveinid ja veinipruulijad.

Maalehe koduveinikonkurss toimub juba seitsmendat korda. Tänavu saabus konkursile täpselt 100 veini. Autoreid oli kokku 42, aga nende päritolu tuli seekord suureks üllatuseks. Mitu aastat on väga suur hulk veine saabunud Tallinnast ja Harjumaalt, Tartust ja Saaremaalt. Seekord juhib 26 veiniga küll endiselt Harjumaa, kuid Võrumaalt saadeti võistlema 14 veini – sama palju kui Tallinnast. Kuhugi on tänavu kadunud Tartumaa veinimeistrid – sealkandist jõudis konkursile ainult üks vein nagu ka Valga- ja Raplamaalt.

Esimest korda meie konkursi ajaloos ei olegi kõige arvukamalt osalejaid õunaveinide, vaid hoopis sõstarde ja tikrite klassis – 22 veini. Võrdselt 20 on nii õuna kui ka rabarberit ja ebatavalisemaid tooraineid, 10 ringis metsamarju, luuviljalisi ja arooniaid-pihlakaid. Eriliselt väärib esiletõstu asjaolu, et tervelt 40% saabunud pudelitest olid juba 2–5 aastat küpsenud, mitte verivärsked, äsja korgi alla saanud veinid. See tõotab hindajatele palju huvitavaid maitseelamusi.

Eesti parimatest veinitundjatest koosnev žürii selgitas kolme eelvooru abil välja 17 parimat veini 14 veinimeistrilt. Eelvoorudes hinnati eraldi õunaveine, luuviljalisi ning siidreid ja vahuveine. Eraldi olid veel võistlustules rabarber, lilled, ebatavaline tooraine ning maasikad, vaarikad ja metsamarjad. Viimases eelvoorus maitsti ära sõstrad, tikrid, arooniad, pihlakad ja viinamarjad. Homme seatakse kõik Haapsalus kultuurimaja kohvikus lõplikku pingeritta.

„Ootan seekord finaali tulemusi ka ise suure huviga, sest tänavu on ennustamine väga raske,” ütles Veinivilla perenaine Tiina Kuuler. “Lõppvõistlusele jõudsid tasavägise ja väga kõrge punktisummaga veinid, mille hulgast kõige parema otsimine kujuneb huvitavaks väljakutseks nii professionaalidest koosnevale kui ka rahvažüriile. Pärast võistlust avalikustatakse Veinivilla kodulehel ka profižürii hinded ja arvamused, nii et igaüks saab järele vaadata, kas saavutatud kohad olid ikka õiglaselt jagatud.”

Üritus toimub Haapsalu Itaalia veinipäevade raames. Kell 12 alustab kultuurimaja kohvikus korraga tööd kaks žüriid: nii professionaalidest koosnev žürii kui ka rahvažürii, kuhu on oodatud kõik huvilised. Tulemused tehakse teatavaks auhinnatseremoonial, mis algab orienteerivalt kell 16.