Parlamendierakonnad ei toeta võrdõigusvoliniku perekonnaseaduse ettepanekut

BNS / ERR / Lääne Elu

Riigikogu Isamaa ja Res Publica Liidu (IRL) ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsioonid ei toeta ootuspäraselt võrdõigusvoliniku ettepanekut muuta perekonnaseadust nii, et omavahel saavad abielu registreerida kaks inimest.

IRLi juht Helir-Valdor Seeder ütles, et seaduse kohaselt on abielu mehe ja naise vaheline liit ning nii peaks see jääma ka tulevikus. "Me ei pea vajalikuks muuta abielu institutsiooni," ütles Seeder BNS-ile.

Helme: Pakosta ettepanek on rünnak normaalsuse vastu

EKRE fraktsiooni esimees Martin Helme nimetas Pakosta ettepanekut rünnakuks normaalsuse vastu.

"Kultuurimarksistid on alustanud uut pealetungi. Tegelikult see perekonnaseadus on neil risti jalus ees. /…/ Tegemist on rünnakuga normaalsuse vastu," lausus Helme.

Helme viitas, et ettepanek on seotud eelmisel nädalal toimunud meeleavaldusega Tallinna ringkonnakohtu ees.

"Jõudu tööle. Kui nad proovivad seda tüli Eestis uuesti üles võtta, siis nad panevad ennast uuesti selgelt Eesti rahva valdava enamuse arvamusega vastuollu ja normaalusega vastuollu," ütles Helme.

Samuti leiab Helme, et võrdõigusvoliniku ametikoht on ideoloogilise diktatuuri ametikoht ja see tuleks kaotada.

Karilaid: suhete registreerimiseks pole vaja minna põhiväärtuste kallale

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid kinnitas, et Keskerakond ei toeta võrdõigusvoliniku Liisa-Ly Pakosta ettepanekut muuta perekonnaseadust nii, et omavahel saavad abielu registreerida kaks inimest.

Liisa Pakosta loobus parlamendi kohast ja jätkab võrdõigusvolinikuna (2)

Karilaid ütles BNS-ile, et endiselt kehtib Keskerakonna juhatuse otsus, mille kohaselt juhatus toetab kooseluseaduse tühistamist. "Kõiki suhteid erinevate paaride vahel on võimalik reguleerida notariaalselt, selleks pole vaja minna põhiväärtuste kallale," ütles ta.

Keskerakonna aseesimehe hinnangul ei leiaks ettepanek perekonnaseaduse muutmiseks riigikogu praeguse koosseisu toetust. "Parlamentaarne matemaatika seda praegu ei toeta," nentis Karilaid. Tema hinnangul peaksid erakonnad, kes soovivad sarnast muutust ellu viia, tõstatama teema parlamendivalmistel ning küsima nii valijatelt mandaadi.

Sotsid ja Reformierakond ei taha Pakosta ettepanekuga tegeleda

Riigikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni aseesimees Heljo Pikhof ei toeta samuti Pakosta ettepanekut, sotside sõnul tuleks esmalt vastu võtta kooseluseaduse rakendusaktid.

"Sotside meelest on hetkel olulisem küsimus toimiv kooseluseadus, mille eesmärk on tagada samasoolistele inimestele õigused oma valikuid realiseerida. Peame oluliseks, et selle seaduse rakendusaktid saaksid esmajoones vastu võetud, paraku on just see jäänud venima. Ehk siis, liigume tempos "üks asi korraga" ja perekonnaseaduse muudatus viidatud kujul ei ole seni olnud aruteluks," sõnas Pikhof.

Ka Reformierakonna esimees ja fraktsiooni esimees Hanno Pevkur ei toeta üleskutset. "Ma ei pea vajalikuks muuta abielu mõistet," ütles Pevkur. Ta rõhutas, et fraktsioon teemat arutanud ei ole.

Soolise võrdõiguslikkuse volinik Liisa-Ly Pakosta teatas neljapäeval, et ta loobub riigikogu liikme mandaadist ning jätkab tööd Eesti riigiametnikuna. Avalduses tegi Pakosta ühtlasi rea ettepanekuid , milliste teemadega peaks riigikogu tema hinnangul tegelema.

Muu hulgas tegi Pakosta ettepaneku muuta perekonnaseaduse esimest paragrahv nii, et omavahel saavad abielu registreerida kaks inimest.

Liisa Pakosta oli 2015. aastani IRL-i liige ja kuulus riigikogu eelmisse koosseisu.