Muinasjutukonverentsilised: kas muinasjuttudel on võime suureks kasvatada?

Tänase muinasjutukonverentsi “Muinasjutuvägi” alateema on “Lugudega kasvame suureks”. Haapsalu raamatukoguhoidja Krista Kumberg leidis, et muinasjutt ongi tihti lugu peategelase suurekskasvamisest. Jutuvestja Piret Päär aga muretses, milliseks kasvavad lapsed, kellele muinaslugusid ei jutustata.

“Muinasjutu jooksul peategelane, olgu laps või noor, kasvab vaimult ja kosub kehalt,” ütles Krista Kumberg. “Muinasjutt õpetab, et meie teod määravad selle, kuidas meisse suhtutakse. Muinasjuttudes võib olla väga keerukas tegevuskäik, aga lihtne sõnum.”

Jutuvestja Piret Päär pani sissejuhatuseks kogu saalitäie kaanonit laulma.

“Olin väiksena palju üksinda kodus ja dirigeerisin. Aga muusikut minust ei saanud, sest õpetaja ütles, et mina laulupeole ei pääse, sest ma ei oska laulda,” selgitas ta. “Kas see on kasvamine, kui täiskasvanu, kes lapsena armastas laulda, mängida, enam ei laula, sest ta arvab, et ta ei oska laulda?”

Lood aitavad kasvada, aga lugusid jutustatakse järjest vähem, sest selle koha on võtnud, internet ja teler.

Tähtis on ka see, missuguste lugudega aidata lastel suureks kasvada, tõdes Päär.

Lõuna-Eesti kirjanik Lauri Sommer rääkis oma kogemusest, kuidas jutuvestjate lood ja nende edasiarendamine annavad kirjanikule uusi võimalusi.

“Imemuinasjutud on vastumürk meie sotsiaalsele realismile. otsin ka ise kirjutades tunnet, et jutustaja võib minna kuhu tahes,” rääkis ta.

Muinasjutukonverents kestab kultuurikeskuse rõdusaalis kella neljani.