Al Bano annab kontserdi Haapsalus, ööbib Tallinnas

Toimetanud Matis Mäemees

Laupäeva pärastlõunal Haapsalu piiskopilinnuses esinev Al Bano Carrisi (pildil) saabub Eestisse reedel, ööbima jääb ta Tallinna.

Kontserdikorraldaja Monster Music pressiesindaja Siim Sups teatas, et Al Bano soovil viiakse ta Mercedesega lennujaamast Tallinna kõige uuemasse hotelli. Tõenäoliselt on see Hilton. Kontserdikorraldaja teatas, et Al Bano soovib Eestis luksuslikku vastuvõttu.

Haapsalu linnusehoovi tuleb 30 meetri laiune lava ja LED valgustus. Al Bano on esinenud laval 50 aastat, ta on hinnatud Itaalia muusika viljeleja. Eestisse saabub Al Bano 20 muusikust koosneva saatebändi ja saatjaskonnaga.

Õhtu peaesineja laulud "Felicita", "Ci Sara", "Tu Soltanto Tu" on romantilise itaalia muusika sünonüümid. Peaesinejat soojendavad Itaalia muusikamaailma tõusvad tähed Mario ja Francesca. Duo on juba esinenud mitmetel Itaalia festivalidel ning menukates telesaadetes. Meeleolu aitab Haapsalus õhtu jooksul luua videodiskor Daniel Joy.

Itaalia suupisteid ja veine saab piiskopilinnuse hoovis nautida juba alates kella neljast, mil avatakse pääs kontserdialale. Suure rahvahulga tõttu soovitavad korraldajad tulla kohale varakult.