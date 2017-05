Verekeskus kutsub läänlasi uutele heategudele

Toimetanud Urmas Lauri

Põhja-Eesti Regionaalhaigla verekeskus ootab nii uusi kui ka püsidoonoreid verd loovutama 8. juunil kell 10.30-14.30 Haapsalu Kultuurikeskuses (Posti 3) toimuvale doonoripäevale, et kõik abivalmid ja rõõmsad läänlased saaksid kinkida abivajajatele nende järgmise sünnipäeva.

Viimatisel Haapsalu doonoripäeval maikuus käis 61 lahket läänlast, eduka vereloovutusega lõppes külastus 50 doonoril. „Meie verevarud said väärtusliku täienduse ning Läänemaalt lahkusime tänulikena kaasas üle 20 liitri hinnalist doonoriverd. Loodame südamest, et ka seekord on tublide läänlaste osalus sama suur ja saame üheskoos anda abivajajatele järgmise võimaluse,“ täpsustab verekeskuse doonorluse arendusjuht Ülo Lomp, lisades: „Verekeskusel on viimasel ajal nappinud A reesuspositiivset ning 0 ja B reesusnegatiivset verd, sestap on kõik endast ja teistest hoolivad inimesed väga oodatud head tegema ning meie kõikide verevarusid täiendama.“

„Alanud on ka meie kauaoodatud rõõmsate kollaste doonoritelkide suvi, kuhu kutsume ka kõiki tublisid läänlasi,“ lisab Ülo Lomp.

Tänavugi tuuritavad doonoritelgid egiidi all „Ka doonor on riigikaitsja!“ mööda Eestit mai lõpust septembri keskpaigani, peatudes üheksas Eesti linnas. Haapsalu lossiesisel platsil lehvib doonorluse lipp 19. juulil kl 12-18 ning 20. juulil kl 11-17.

Doonoriks sobib terve, puhanud ja söönud ning vähemalt 50 kg kaaluv inimene vanuses 18–60 eluaastat, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elanud Eestis elamisloa alusel üle ühe aasta. Verekeskus julgustab doonoreid verd loovutama regulaarselt, kolm-neli korda aastas. Minimaalne kahe vereloovutamise vaheline aeg peab olema 60 päeva, naistel soovituslikult 90 päeva.

Iga vereloovutus aitab vähemalt kolme patsienti. Doonorite verd kasutatakse rasketel operatsioonidel ja sünnitustel, patsientide raviks verejooksu, raske trauma, aneemia, leukeemia, vähi- ja maksahaiguste, põletuste ning paljude teiste haiguste puhul. Doonorivere toel on võimalikud ka paljud plaanilised operatsioonid, mida muidu liiga suure verekaotuse kartuses ei saaks sooritada. Eesti haiglates tehakse vereülekanne üle 19 000 patsiendile aastas.

Iga doonor saab vereloovutuse eest hea enesetunde teadmisega, et on kedagi aidanud ning lisaks sellele ka väikese kingituse verekeskuselt.