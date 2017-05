Ratas tegi ettepaneku nimetada riighalduse ministriks Jaak Aab

BNS / ERR / Lääne Elu

Peaminister Jüri Ratas tegi kolmapäeval hommikul ettepaneku nimetada Mihhail Korbi asemel riigihalduse ministriks praegune Keskerakonna peasekretär Jaak Aab (pildil).

"Tegin Keskerakonna juhatusele ettepaneku esitada riigihalduse ministriks senise peasekretäri Jaak Aabi. Jaak on ennast tõestanud tugeva tegijana nii omavalitsusjuhina, riigikogu liikmena kui ka ministriametis. Ta on väga selge omavalitsusvaldkonna asjatundja, mida toetab ka tema varasem töökogemus Eesti Linnade Liidu tegevdirektorina," sõnas Ratas erakonna pressiesindaja vahendusel.

Ajalehe Lääne Elu vahendusel tuli avalikuks, et Korb ütles möödunud teisipäeval Haapsalus kohtumisel veteranidega, et tema ei ole NATO liikmesuse poolt.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt. Mulle meeldib soomlaste poliitika selles küsimuses. Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATO-st eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi," rääkis Korb veteranidega kohtudes.

Hilisemas pressiavalduses palus Korb vabandust ja teatas, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid.

Pärast seda võtsid sõna nii kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) kui ka välisminister Sven Mikser (SDE), kes mõlemad leidsid, et selliste seisukohtadega minister ei saa valitsuskabinetis jätkata. Sama meelt olid pärastlõunal mitmed opositsioonipoliitikud.

"Soovin senist riigihalduse ministrit Mihhail Korbi pühendunud töö eest tänada ja tunnustada. Eesti Keskerakond on astunud valitsuses mitmeid samme omavalitsuste rolli, võimekuse ja tulubaasi tugevdamiseks, et need oleksid kohalikul tasandil riigile tugevaks partneriks. Jaak Aab jätkab ministrina kindlasti sama suunda," lisas Ratas.

Keskerakonna juhatus koguneb ministrikandidaati arutama tuleval teisipäeval.

Aab sõnas, et on valmis ministriametit vastu võtma kui erakonna juhatus arvab sama. „Tundes seda valdkonda, tean, et riigihalduse ministri amet on vastutusrikas, nõuab tõsiseid otsuseid, tugevat tööd ja pühendumist. Käimas on mitu olulist reformi, millega minu eelkäija Mihhail Korb on tublit tööd teinud. Keskerakond on alati rõhutanud tugeva omavalitsuse tähtsust. Valitsus on otsustanud anda omavalitsustele rohkem rahalisi vahendeid, otsustusõigust ja ülesandeid ning just sellest tuleb edasisel tegevusel lähtuda," ütles Aab.

Eesti NATO-kuuluvuse teemal segaseid kommentaare andnud riigihalduse minister Mihhail Korb esitas möödunud kolmapäeval peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse, mille valitsusjuht otsustas rahuldada.

Aab on töötanud Võhma linnapeana ning Eesti Linnade Liidu tegevdirektorina. Aastatel 2005-2007 oli Aab sotsiaalminister. Mullu 25. septembril määras Keskerakonna juhatus pärast Oudekki Loone tagandamist peasekretäri kohalt Jaak Aabi erakonna peasekretäri kohusetäitjaks. 5. novembri 2016 kinnitas erakonna kongressil valitud uus juhatus Aabi erakonna peasekretäriks.