Ministeerium pole nõus parvlaeva Soela sõiduplaani tihendama

Urmas Lauri

Parvlaev Soela väljumas oma esimesele liinireisile Sõrult Triiki 1. mail. Foto: Urmas Lauri

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ei näe ette võimalust panna Saare ja Hiiu maavalitsuse soovil vajadusel suvel Sõru-Triigi parvlaevaliinile keskpäeval juurde üks täiendav lisareis, vahendas Postimees.

Praeguseks on Sõru-Triigi parvlaevaliinil kinnitatud sõidugraafik kuni 2. juulini, kirjutab Meie Maa.

Saare maavalitsus tegi ettepaneku kohendada perioodil 3. juulist kuni 13. augustini Sõru-Triigi liinil väljumisaegu nii, et keskpäeval oleks võimalik teha lisareis.

Saare maavalitsuse arendusnõuniku Karl Tiitsoni hinnangul oleks tulnud suvine parvlaeva sõidugraafik ringi teha, sest praegu ministeeriumi väljapakutud graafik ei võimalda vajadusel lisareisi juurde panna.

Arvestades, et Sõru-Triigi liinil sõidab uus, vastava liini tarbeks ehitatud ilmastikukindel parvlaev Soela, ootab ministeerium ka reisijate ja sõidukite arvu kasvu. Tulenevalt raha nappusest eelarves ning asjaolust, et graafikusse lisamata lisareiside täitumus on oluliselt madalam graafikujärgsetest reisidest, ei toetanud ministeerium Saare ja Hiiu maavalitsuse ettepanekut jätta 3. juulist kuni 13. augustini sõidugraafikusse võimalus lisareisi toimumiseks.