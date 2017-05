Lääne-Nigula pastoraat saab uue katuse (3)

Urmas Lauri

Lääne-Nigula kogudus renoveerib pastoraadihoone katuse ja ehitab pöönigule välja ruumid majutuseks.

Koguduse assistent Tiina Võsu ütles, et esimese etapi tööde maksumus kokku on 35 000 eurot. 25 000 eurot on koguduse enda poolt ja hetkel käib korjandus, millest on planeeritud saada 2000 eurot, välispartneritelt loodetakse saada 4000 eurot ja Lääne-Nigula vallalt küsiti 3000 eurot.

Koguduse rahataotlust arutas volikogu nii aprilli- kui ka maiistungil.

Aprilliistungil tõdeti, et vallaeelarves koguduse toetamiseks raha arvestatud pole. „Volikogu vajab otsustamiseks lisateavet, otsustamiseks oli liialt vähe infot,“ ütles vallavalitsuse hariduse ja sotsiaalhoolekande osakonna juhataja Varje Paaliste toona.

Kuu aega hiljem oli volikoguliikmetel pilt selge. „Komisjon leidis, et kogudus on ise teinud suure töö raha kogumisel. Ettepanek on toetada pastoraadi katuse remonti 3000 euroga, ütles teatas volikogu arendus- ja majanduskomisjoni esimees Renek Loorens. Volikogu toetas üksmeelselt ettepanekut kogudusele reservfondist taotletud summa eraldada.

Tiina Võsu ütles, et ehitustööd pastoraadis juba käivad. Uue katuse ehitamist alustati fassaadipoolsest küljest. „Projekt on olemas, töö käib. Esimese hooga teeme pool katust, rohkemat rahaline seis ei võimalda,“ selgitas Võsu ja lisas, et lisaks katusetöödele saab maja ka uued korstnad.

Juuni lõpuks peaks poole katuse soojustus- ja roovitustööd valmis saama. „Siis tulevad plekitööd, seda teeb teine firma,“ selgitas Võsu.

Lisaks vallale ja kohalikele toetajatele panevad pastoraadihoonele õla alla ka sõpruskogudused Soomes ja Saksamaal. Soomes on Lääne-Nigula koguduse sõbrad Espoonlahtis, Raahes ja Ylitornios, Saksamaal aga Norddorfis. „Osad on lubanud toetada, ülekannet pole veel jõutud teha,“ nentis Võsu ja ärgitas ka kohalikke kogudust toetama. „Kui keegi soovib toetada, on alati teretulnud, eraldi arve selle jaoks on kogudusel olemas.“

Katuse teise poole ehitus läheb esimesest poolest kallimaks, sest katusealusesse on plaanis ka majutusruumid välja ehitada ning maja tagakülje katusepoolele tulevad katusaknad, mis teevad töö oluliselt kallimaks.

Pööningukorrusele on kavas välja ehitada majutusruumid 35 inimesele. „See oleks tulevikus kogudusel ka sissetulekuallikas,“ ütles Võsu. Suuremaid majutuskohti sealkandis pole ning seega loodetakse, et tegemist on tulusa ettevõtmisega.

Pastoraadihoones tegustes nõukogude ajal Sõpruse näidiskolhoosi kontor, kahekorruselises puidust kõrvalmajas, koguduse leerimajas, olid toona korterid.

„Seal on koostöös vallaga noorte päevakeskus ja teises majapooles tegutseb diakoonia annetusmüük,“ selgitas Võsu. Ka see maja vajab remonti. „Tasapisi on seda kõpitsetud.“

Lääne-Nigula pastoraat. Fotod: Kalli Pets