Lääne Elu paberleht neljapäeval, 1. juunil (1)

Kohus mõistis Lihula hoolduskeskuse endise juhi vangi

Lihulas raske liitpuudega inimeste hoolduskeskust pidanud Svetlana Reinsalu mõisteti 10. mail kohtus süüdi 68 000 euro (üle miljoni krooni) hoolealuste raha oma tasku pistmises ja peab minema vähemalt kuuks ajaks vangi.

Haapsalus hakkab asfalt maha saama

Juunis saab mitu Haapsalu tänavat asfaldi alla, Itaalia veinipäevade ajaks avatakse Tallinna maanteel mõlemad sõidusuunad.

Piimafarmide mõõn möödas

Läänemaa piimakarjakasvatajate sõnul on kehvad ajad möödas ja saab hakata mõtlema investeerimisele. 2012. aastast 2016. aastani jäi Läänemaal vähemaks ligi 900 piimalehma, sest piima madal hind sundis farmereid karjapidamist lõpetama. Nüüd on piima hind tõusnud ja viis aastat kestnud madalseisu järel on lüpsikarja kahanemine peatunud. Kui mullu juulis maksis piimaliiter 18,5 senti, siis nüüd 32 senti ja piimakarjakasvatajad julgevad taas investeerida.