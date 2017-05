Galerii: Uuemõisa koolilaste veeohutuskoolitus lõppes merel peal

Läänemaa vabatahtlikud merepäästjad õpetasid sel õppeaastal kõigile Uuemõisa lasteaed-algkooli 2.-6. klassi lastele mereohutust ja lõpuks viisid kõige väiksemad mere peale õpitut päris elus kogema.

“See oli mu elu kõige parem päev,” ütles 1a klassi poiss, kui oli 30. mai hommikul saanud sõita nii vabatahtlike merepäästjate alusega Hurmur 1 kui ka kiire kaatriga, visanud merre saadetud merepäästjale päästerõngast ja proovida päästevesti.

“Lapsed olid kõik enne väga elevil. Mõnele oli see elu esimene paadisõit,” ütles klassijuhataja Sirje Sinitskaja. “Ja kõigile meeldis, isegi neile, kes enne natuke kartsid.”

“Õpetasime veeohutust Uuemõisa kooli 2.-6. klassile,” ütles vabatahtlik merepäästja Kaire Reiljan. “Esimestele klassidele õpetas veeohutust päästeamet ja nendele korraldasime nüüd merepäeva, et nad saaksid õpitut korrata ja kinnistada.”

Kuna ilma tõttu tuli merereis päeva võrra varasemaks tõsta ja 1b klassile see päev ei sobinud, pääses nende asemel paadireisile 2a. “1b ei jää kindlasti paadisõidust ilma. Arutasime juba, et nad saavad ehk sügisel merele,” ütles Sirje Sinitskaja.

Vabatahtlikud jagasid lastele koolis mitmesuguseid veega seotud teadmisi ja oskusi alates sellest, mida peaks mere äärde minnes kaasa võtma (kindlasti joogivesi, šokolaad, telefon) kuni erinevate päästevestide tutvustamiseni.

“Lapsed said teada, et hättasattunule ei tohi vette järele minna, sest ta võib su enda vee alla tõmmata, vaid tuleb visata päästerõngas, ning et kui oled päästevestis vees, tuleb võimalikult vähe liigutada, et uus külm vesi kehale ligi ei pääseks ja kehasoojus säiliks,” rääkis Reiljan.

Esimese ja teise klassi lapsed said enne mereleminekut panna selga päästeveste, merel visata päästerõngast ja kuna tegemist oli ikkagi päästjate alusega, lasta voolikust vett. “Tegelikult erinevatelt täiskasvanutest teavad tänapäeva lapsed selliseid asju päris hästi, aga alati tasub üle korrata ja praktika on midagi muud kui teooria,” ütles Kaire Reiljan.

Koolituse mõtles välja vabatahtlik merepäästja Janno Aser, kelle lapsed käivad Uuemõisa lasteaed-algkoolis. “Eks ennetustööga tegeleme kogu aeg, aga mõte oli võtta üks kool ja õpetada seal natuke põhjalikumalt, järjekindlamalt,” rääkis ta.

Vabatahtlikel päästjatel on plaanis ka tuleval õppeaastal Uuemõisa lastead-algkoolis ohutuskoolitusi teha, näiteks talvel jää teemal ja kevadel veeohutusest natuke teise nurga alt.

“Muidu käime küll lastega kohtumas, aga me ei saa teada, kui palju neil meelde jääb. Päästealaseid teadmisi on jagada ju hirmus palju, pooleteise tunniga ei jõua neid edasi anda. Nüüd vaatame, mis juhtub, kui järjest ühest koolis saab käia,” ütles Aser.