Maa Elu: Läänemaa hapukapsakuninga magus elu

Tarmo Õuemaa

Olev Orgmets. Foto Arvo Tarmula

Postimehe ajaleht Maa Elu portreteerib Risti meest Olev Orgmetsa, kes kasvatab ja müüb nii istikuid kui ka Läänemaa maitsvaimat hapukapsast.

„20 aastat teeb Orgmets hapukapsast, olles saavutanud sellise maine, et teda kutsutakse Läänemaa hapukapsakuningaks. „Hakkasin lihtsalt proovima,” sõnab ta algust meenutades. „Eks selle käigus tuli üllatusi ka. Mõnikord on looduslik suhkrusisaldus kapsas suurem. Kui seda ei tea, siis on tulemuseks pehme puder. Sobivad sordid on hea tulemuse saamisel määravad,” kirjutab ajaleht.

Selgub, et algusest peale on valikus hapum ja vähem hapu kapsas, ikka kliendi maitse järgi. Soola paneb Orgmets nüüd kolmandiku võrra vähem, seda saab alati oma maitse kohaselt lisada.

