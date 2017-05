Läänemaa jalgpalliklubid tunnistasid nädalavahetusel ainult võite

Tarmo Õuemaa

Nädalavahetusel peetud liigamängudes tunnistasid kolm Läänemaa jalgpalliklubi ainult võite.

III liiga läänetsoonis sai Lihula pühapäeval jagu Raplamaa JK duubelmeeskonnast 4:2 (poolaeg 3:1). Lihula läks Reno Margi ja Madis Sibula väravatest 2:0 juhtima, enne kui Janar Soomre lõi 37. Minutil Rapla esimese värava. Sellele vastas Sander Kruus 42. minutil. Teisel poolajal vähendas Ken Krister Maalinna Rapla kaotusseisu veel 3:2-le, kuid Romel Puda kindlustas 87. minutil Lihulale võidu.

Läänemaa jalgpalliklubi mängis võõrsil FC Lellega ja sai 4:3 võidu. Läänlastest said kübaratrikiga hakkama Martin Salf (värav 10., 20. ja 84. minutil), millele lisas värava Andres Dobõšev-Proosväli (20. min).

III liiga läänetsooni liider on Tallinna FC Castovanni Eagles, kes on kogunud 9 vooruga 8 võitu ja 24 punkti. Teine on Pärnu Poseidon 21 ja kolmas Lihula JK 20 punktiga. Pärnul on mängitud 8, Lihulal 9 mängu.

Tänavu noorenduskuuri läbi teinud Läänemaa JK alustas hooaega vaevaliselt, kuid viimastes voorudes saadud võidud on tõstnud klubi 12 punktiga kuuendale kohale 12 võistkonna seas. Läänemaa JK on pidanud ainult 7 mängu.

IV liiga põhja/lääne tsooni juhib kindlalt Haapsalu JK. Klubi on saanud viiest mängust viis võitu ja 15 punkti. Viimati alistasid nad laupäeval koduväljakul Keila JK duubelmeeskonna 2:1. Mõlemad Haapsalu väravad lõi Dmitri Andrejev.

Haapsalu JK edu teise koha ees on juba 5 punkti. Klubi on löönud 18 väravat ja lasknud endale lüüa vaid 6. Haapsalu mängija Dmitri Andrejev juhib liiga väravalööjate edetabelit 9 tabamusega.