Iloni imedemaal alustab tööd rootsi keelt õpetav keelepesa

Toimetanud Tarmo Õuemaa

Robert Jägerhorn: Foto erakogu

11. juunil alustab Iloni imedemaal keelepesa, mis seob kuni 12-aastaseid rootsi juurtega või kultuurihuviga lapsi.

Iloni imedemaa juhataja Anne Suislepa sõnul on keelepesa ettevõtmisse oodatud nii eestirootslate järeltulijad, põlistel rannarootslaste asualadel elavad lapsed, siin elavad või suvitavad soomerootslased kui ka rootsi keele ja kultuuri huviga eesti lapsed.

„Keelepesa ideega pöördus meie poole Mikael Sjövall Riguldi-Noarootsi kodukandiühingust – soomerootslane, kes on oma elu tihedalt ka eestirootsi kultuuri säilitamisega sidunud,“ selgitas Suislep. „Leidsime ühiselt, et Iloni imedemaa oleks just õige paik, kus mänguliselt, läbi vahvate tegevuste rootsi keelt õppida.“

Keelepesa raames toimuvad suvel põnevate külalistega üritused. Eesmärk on õpetada lastele rootsi keelt läbi mängu, jutustuste ja argitegevuste. Keelepesadel on häid kogemusi olnud Soomes saami keele õpetamisel ning võru ja setu keele osas Eestis. Põhimõte on, et juhendaja kõneleb lastega nimetatud vähemuskeeles. Selline õppevorm sai alguse Uus-Meremaal, et taaselustada maoori keel. Keelepesa toetab perekond Lerches toetusfond ning eraannetajad.

Rootsikeelse keelepesa avasündmus on Iloni imedemaal pühapäeval, 11. juunil kell 12. Külas on soomerootslasest mustkunstnik ja koomik Robert Jägerhorn.

Juulikuine keelepesa toimub neljapäeval, 13. juulil kell 17. Siis on külalisesinejaks ansambel Arne Alligator . Augustikuine keelepesa on pühapäeval, 27. augustil kell 16.00 ning seal maalib ja joonistab koos lastega illustraator Christel Rönns. Sügisel jätkab keelepesa regulaarsete kohtumistega Iloni imedemaa ruumides, kus rootsi keele järjepidevuse kandmise eest seisavad hea nii soomerootslastest kui riigirootslastest juhendajad.

Keelepesa sündmustele saab registreeruda e-maili aadressil imedemaa@salm.ee .