Eesti Post lõpetab postkontorites ajalehtede müügi (1)

BNS

Postkontor. ARVO TARMULA

Omniva kaubamärgi all tegutsev riiklik logistikafirma Eesti Post AS lõpetab postkontoris ajalehtede müügi, viidates et see tegevus ei ole ettevõttele kasumlik, kirjutab Postimees.

"Perioodika üksikmüügi mahud postkontorites on niivõrd väikesed, et tänasel päeval kulub edasimüügi tegevusele rohkem, kui me sellest tulu saame," ütles Eesti Posti postiäri valdkonna juht Mari Allese lehele.

Allese viitas viletsale koostööle OÜ-ga Lehepunkt, mis vastutab selle eest, et ajalehed-ajakirjad jõuaksid igal hommikul trükikodadest supermarketitesse, kauplustusse, postkontoritesse ja mujale. Lehepunkti tegevjuht Kristo Heinmaa ütles samuti, et koostöö lõppes, kuna kaks osapoolt ei jõudnud edasistes koostöötingimustes kokkuleppele.

Kuigi Eesti Post lõpetab perioodika üksikmüügi, on jätkuvalt võimalik nii postkontorites kui ka postipunktides vormistada perioodika- ning ajalehetellimusi.

Perioodika ja ajalehtede üksikmüügi lõpetamine toimub kolmes etapis – mõnedes postkontorites lõppes see aprilli alguses, kuid augusti alguseks on edasimüük lõpetatud kõigis postkontorites üle Eesti.

Eesti Postil on üle Eesti 319 postiasutust, neist 142 postkontorid ja 177 postipunktid.