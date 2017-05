Detailplaneeringu algatamine

23. mai istungil algatas Ridala vallavolikogu otsusega nr 236 Tina tn 2 kinnistu detailplaneeringu. Tina tn 2 kinnistu (Paralepa alevik, Ridala vald) detailplaneeringu algatamise eesmärk on kinnistule ehitusõiguse määramine elamu ja kõrvalhoone ehitamiseks. Tina tn 2 kinnistu katastritunnusega 67401:001:1440, katastrisihtotstarbega 100% elamumaa ja pindalaga 1306 m2 on Ridala valla üldplaneeringuga reserveeritud juhtotstarbega elamuala E1. Detailplaneeringu algatamise eesmärk on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu algatamisega tunnistati kehtetuks samale kinnistule varem algatatud detailplaneering.

Detailplaneeringu algatamise dokumentidega saab tutvuda Ridala valla kodulehel http://ridala.kovtp.ee/algatatud-detailplaneeringud, info telefonil 472 4447.

Ridala vallavalitsus