Neeme Suur: Läänemaa ühistranspordikeskus oleks ebaotstarbekas

Kaie Ilves

Neeme Suur. Arhiiv

Seoses maavalitsuste kaotamisega tuleb Läänemaa omavalitsustel otsustada, kuidas edaspidi korraldada maakonna bussiliiklust.

„Meil on kaks võimalust. Kas liituda Harjumaa ühistranspordikeskusega või teha oma pisike nendele vähestele liinikilomeetritele, mis meile alles jäävad,” ütles Lääne maavanem Neeme Suur Ridala volikogus.

Pärast kohalikke valimisi sügisel jääb Läänemaale kolm omavalitsust: Haapsalu, Lääne-Nigula ja Vormsi.

Suur ise pooldab liitumist Harjumaa ühistranspordikeskusega.

„Oma keskuse eelis oleks see, et laua taga poleks kedagi, keda me ei tunneks, alates vanaemast ja vanaisast,” märkis Suur.

Ühistranspordikeskusele jätkuks tööd aga hooajati.

„Hangete vahelisel perioodil on koormus väike. See võib olla ebaotstarbekas, kui me hoiame oma keskust ülal ka hangete vahelistel perioodidel. MIna arvan, et on mõistlik liituda suure ühistranspordikeskusega, ” ütles Suur.

Harjumaaga liitumise eeliseks peab Suur võimalust mõjutada ka maakondade vahelist bussiliiklust, näiteks Haapsalu-Tallinna liine.

Küll aga peaks Suure sõnul olema kohapeal palgal vähemalt üks inimene.

„Maakondade rahakotid jäävad eraldi ka Harjumaa keskuse all olles. Dotatsioonide jaotus on maakondlik,” ütles Suur.