Mees ja naine klaarisid avalikus kohas rusikatega suhteid

Toimetas Lemmi Kann

Laupäeval, 27. mail pandi Haapsalus toime avaliku korra raske rikkumine, teatas Lääne prefektuuri pressiesindaja.

Politsei saii teate, et Haapsalus Tallinna maanteel läksid avalikus kohas omavahel kaklema 30-aastane naine ja samaealine mees. Kähmluse tagajärjel said viga mõlemad osapooled.

Juhtunu asjaolud on selgitamisel, alustatud on kriminaalmenetlust ja lisainfot prokuratuur hetkel veel ei andnud.