Aavo Lumi Raplamaalt asus juhtima ka Läänemaa veterinaarkeskust

Raplamaa veterinaarkeskuse juhataja Aavo Lumi võttis juurde töökohustusi, asudes lisaks Rapla maakonna omale eest vedama ka Läänemaa veterinaarkeskust, kirjutas Raplamaa Sõnumid. Kahe maakonna veterinaar- ja toiduvaldkonna probleemid on Lumi sõnul sarnased.

Aavo Lumi on praegu Raplamaa Veterinaarkeskuse juhataja Läänemaa Veterinaarkeskuse juhataja ülesannetes. “Sisuliselt tähendab see seda, et ma ei kandideerinud Läänemaa veterinaarkeskuse juhataja ametikohale, vaid mulle tehti pakkumine võtta juurde tööülesandeid seoses sealse juhataja pensionile siirdumisega. Asutust esindades olen ikka juhataja mõlemas maakonnas,” ütles Lumi Raplamaa Sõnumitele.

Nii nagu kogu riigis ollakse administratiivsete muutuste lainel, on seda ka veterinaar- ja toiduamet (VTA). Lumi sõnul otsustas VTA juhtkond testida, kuidas ja kui efektiivne saab olema kahe maakonna administreerimine ühe juhi poolt. Klientidele jääb ikka võimalus saada teenindatud nii Raplamaa- kui ka Läänemaa veterinaarkeskuses.