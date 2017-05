Puises nähti haruldast mesilasenäppi

Kaie Ilves

Mesilasenäpid. Foto: Uku Paal

Sel teisipäeval nägid linnuvaatlejad Uku Paal ja Kaarel Kaisel Läänemaal Puises kaheksat mesilasenäppi. Salk lahkus lääne poole merele.

Ornitoloog Paal oli Puises välitöödel. „Olin linnutornis, kuulsin häält ja tundsin ära,” ütles Paal.

See polnud tal esimene kord mesilasenäppi kohata. 2010. aastal nägi Paal üht Ristna neemel. Mesilasenäpp on Eestis eksikülaline. „Viimastel aastatel on teda meil kohatud aastas korda paar,” ütles ornitoloog Tarvo Valker. Puises vaadeldud kaheksa lindu on erakordne.

Mesilasenäpp on seltsinguline lind, kuid salkadena nähakse teda Eestis harva. Rekord on Puhtus kohatud 12 mesilasenäppi. „Kaheksa on siiski märkimisväärne,” ütles Valker.

Eestis on mesilasenäppe kohatud kokku 22 korda. Tavaliselt nähaksegi neid kevadrände ajal mai teisel poolel. Mesilasenäpp on lõunapoolne liik. Lähemad pesitsusalad on Poolas, Ukrainas ja Lõuna-Venemaal ning Edela-Lätis.