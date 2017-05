Juhtkiri: suur unistus

Haapsalu raudtee taastamine on kui täitumatu unistus, mis on saatnud läänlasi mitu aastakümmet. Kunagi sooviti suuremat remonti, et teokiirusel liikunud raudruun nobedamini sõitma hakkaks, pärast rööbaste ülesvõtmist ja vanarauaks müümist aga uut raudteed.

Poliitikud on usinalt Läänemaa rahva unistuse arvel hääli noppinud. Tallinna maanteed mööda tagasi sõites on aga juba Ristile jõudes lubadused ununenud. Nii pole ka uue valitsuse heldes investeeringute kavas mitte Haapsalu raudteed, vaid jupike Harjumaal Riisiperest Turbani.

Haapsalu raudtee ja Rail Balticu puhul on mured ühed ja samad. Raha võib investeeringu tegemiseks leiduda, kuid hiljem tuleb raudteed ka hooldama hakata. Kui oleks kaupa, sujuks kõik. Läheks isegi nii hästi, et võiks kasumit teenida. Kui kaupa pole, tuleb aga maksumaksjal kulu kinni maksta.

Eesti Raudtee nõukogu esimehe Priit Rohumaa hinnang, et Haapsalu raudtee 50kilomeetrise lõigu iga-aastane kulu riigikassale võib küündida viie miljoni euroni, on tõsine hoiatus. Unistused on toredad, aga kes nende eest maksab.

Kui võtta aluseks tõsiasi, et reisirongiliikluse kasu tuleb ühiskonnale keskkonnakahjude vähendamisest, siis võib Haapsalugi raudteel olla jumet. Rail Balticu tasuvushinnangusse on maanteetranspordi vähenemisest tulev kasum sisse arvutatud. Küllap tasuks seda teha Haapsaluski, sest nädalalõppudel hakkab Tallinna–Haapsalu maantee juba autotulvale kitsaks jääma. Suur osa sellest liiklusvoost tuleb Saaremaalt, nii et see toob päevakorrale juba uue suure projekti, Virtsu raudtee taastamise. Selgi teel on raudteetamm ja jaamahooned säilinud.

Ulmeliste unistuste laadsete raudteeprojektide kõrval tasuks aga silma peal hoida märksa praktilisematel ja Läänemaa arengule suurt kasu tõotavatel taristutel. Näiteks Noarootsi sillal.