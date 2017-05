Jüri Ratasele teeb vene emakeelega ministrite kadumine valitsusest muret

Toimetas Lemmi Kann

Peaminiser Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Peaminister Jüri Ratas ei pea ühiskonna ühendamise seisukohalt heaks olukorda, kus tema valitsusest on pidanud lahkuma mõlemad ministrid, kelle emakeel on vene keel, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Oleme tegelikult kaotanud kaks ministrit, kelle mõlema emakeel on olnud ja on vene keel. Kui räägime ühiskonna ühendamisest ja tasakaalust riigi siseselt, siis signaalina kindlasti see ei ole olnud parim," rääkis Ratas intervjuus Vikerraadiole.

Küsimusele, kas Mihhail Korbi asemele on siis oodata vene emakeelega ministrit, vastas Ratas, et ei tea sellele veel vastust. "Ta saab olema Eesti riigi kodanik, tubli inimene. Ma ei oska täna öelda, kas ta on naine või mees või mis on tema emakeel," ütles Ratas.

Lääne Elu ajakirjanik Urmas Lauri uudise tõttu astus sel nädalal tagasi riigihalduse minister Mihhail Korb, kes seadis kahtluse alla Eesti kuulumise NATOsse. Tõenäoliselt on Korb kõige kiiremini tagasi astunud minister – skandaali puhkemisest tagasiastumiseni kulus napilt kaheksa tundi.

Kolmapäeval kl 13 ilmus Lääne Elu veebilehel uudis „Minister Korb rakendati Haapsalus valimisvankri ette”, kus oli kirjas, et Haapsalus teisipäeval küsimusterahe alla sattunud Korb ütles veteranidele, et ei toeta Eesti NATO liikmeks olemist. Uudisele oli lisatud venekeelne helifail Korbi esinemisest.

Uudise korjasid üles teised väljaanded, esimesena Postimees. Opositsiooni, aga ka koalitsioonipoliitikud, sh peaminister Jüri Ratas mõistsid meedias Korbi sõnad järjest hukka. Pärast kella kaheksat õhtul teatas Korb, et tema avaldus Haapsalus oli lubamatu, palus vabandust ja teatas tagasiastumisest.