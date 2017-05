Galerii: Läänemaa peab tantsupidu

Läänemaa tantsupeo rongkäik algas täna kell 16.30 Haapsalu veetorni juurest. Paraadiootel sajad pidulised kogunesid Nurme tänavale ootele, et siis mööda peatänavat piiskopilinnuse juurde sammuda.

Tänavuse tantsupeo nimi on „Kullakera kandjad”. „Läänemaa on meie kullakera, mida me tahaksime hoida, aga praeguse Läänemaana tuleme kokku viimast korda,” ütles Läänemaa tantsupeo liigijuht ja pealavastaja assistent Malle Õiglas enne pidu ja lisas, et tänavune pidu on pühendatud sellele Läänemaale, mis praegu veel alles on.

„Viimast korda on vallad selles koosseisus reas. Selles mõttes on kurb,” ütles Viitmaa.

Pidulised rongkäiku ootamas.

Fotod: Lemmi Kann