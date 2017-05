Galerii: kultuurikeskuses avati Haapsalu graafilise disaini festival

Toimetas Lemmi Kann

Täna kell 14 avati Haapsalu linnagaleriis Tšaikovski festivalile pühendatud rahvusvaheline konkurss-näitus “Isikupära/Individuality ’17” teemal TCHAIKOVSKY, lisaks on kultuurikeskuse fuajees HGDF tavapärane konkurss-näitust “EESTI KULTUURIPLAKAT 2017”.

Festivali korraldaja Marko Kekiševi sõnul lähevad mõlemad näitused pärast Haapsalus eksponeerimist rändnäitusele.

Tšaikovski-näituse valikus on 70 kujundusgraafiku looming Eestist, Lätist, Leedust Venemaalt, Valgevenest, Ukrainast, Itaaliast, Ameerika Ühendriikidest, Mehhikost, Ekvadorist ja Indoneesiast. Eriprojektiga on esindatud HSE Art and Design School tudengid Moskvast.

Teosed loovad sidet visuaalse- ja helimaailma vahel ning märgivad kas otse või kaude 150 aasta möödumist Pjotr Tšaikovski Haapsalu külastusest.

Konkurss-näitust “EESTI KULTUURIPLAKAT 2017” mis tutvustab kodumaiste eri kool- ja põlvkondadest plakatimeistrite viimase kahe aasta tipploomingut ja annab ülevaate Eesti plakati põnevast hetkeseisust.

Konkursile saabus zhüriile hindamiseks rekordiliselt 285 reaalset kultuurisündmuse plakatit, näitusekollektsiooni valiti 82 teost 58 autorilt.

Festivali avapäeval kuulutatakse välja ka konkursi “10 parimat kultuuriplakatit 2017” tulemused.

HGDF 2017 näitusi toetavad Eesti Kultuurkapital, Haapsalu linn ja Eesti Kujundusgraafikute Liit.

Fotod: Lemmi Kann