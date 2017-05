Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu linnavalitsus võttis 24.05.2017 istungil korraldusega nr 331 vastu Endla tn 17 krundi detailplaneeringu.

Planeeringuga on kavandatud 517 m² suuruse elamukrundi ehitusõiguse määramine. Planeeringuga suurendatakse hoonestatud krundi ehitusõigust (ehitusalust pinda, kõrvalhoone kõrgust, korruselisust), et laiendada olemasolevat kõrvalhoonet.

Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 10.–25.06.2017. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8–17, reedeti kl 8–16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu linnavalitsus