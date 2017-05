Suklese valimisliidus on üheksa volikogu liiget

Kaie Ilves

Urmas Sukles. Arhiiv

Haapsalu linnapea, reformierakondlase Urmas Suklese loodavasse valimisliitu HaRi kuulub Lääne Elule teadaolevalt kaheksa linnavolikogu liiget, kes varem kandideerisid Reformierakonna nimekirjas.

Suklese nimekirjaga on liitunud linnavolikogu liige Tiit Moor (varem IRL ja Keskerakond), Haapsalu aselinnapea Kaja Rootare ja linna avalike suhete spetsialist Tõnu Parbus ning Innove Läänemaa keskuse juht Tiina Kütt. Volikogust on nimekirjas selle aseesimees Kalju Aigro, ärimehed Siim Saareväli ja Sulev Saareväli, Rannarootsi muuseumi juht Ülo Kalm, Haapsalu Linnahoolduse tegevjuht Alo Lõps, spordikooli direktor Mati Seppi ja Nurme vabriku juhatuse liige Lauri Väli.

Ridalast kuuluvad nimekirja Haeskas turismitalu pidav Ants Ale, uksetehase arendusdirektor Renee Serg ja autospordientusiast Kalle Kruusma.

Teisipäeval avalikustas Sukles oma valimisliidu nime. See on Haapsalu ja Ridala valimisliit HaRi. Suklese sõnul on liit võtnud eesmärgiks saada Haapsalu ja Ridala ühendvolikogus vähemalt 13 kohta. Üldse on volikogus 25 kohta.

Sukles ütles, et nimekirjas on 30–40 inimese kanti. Ridala inimesi on Suklese sõnul nimekirjas vähem kui Haapsalu omi.

Haapsalu valupunktid on Suklese sõnul kõnniteed ja tänavad. „Põhimure on selles, et nad on lainelised. Täidame augud ära, aga aluspõhi on, nagu ta on. Metsa tänav oli eelmine valimislubadus, aga see jooksis vastu rahaseina,” ütles Sukles.

Liidu nimevariante olnud Suklese sõnul esialgu kümmekond, lõpuks jäi aga sõelale üks: Haapsalu ja Ridala valimisliit HaRi. Sõna „HaRi” moodustub Haapsalu ja Ridala esimesest kahest tähest. „See jääb meelde ja on lihtne kasutada,” ütles Sukles. Küsimusele, kuidas nime käänata, vastas Sukles: „Ta ei ole ikkagi „hari-harja”. Öelda tuleks: „Ma hääletan Haapsalu ja Ridala valimisliidu HaRi poolt.” Ja ta on hari nagu tipp. Läänemaa tipp.”

Sukles ei karda, et keegi hakkaks liidu nime üle nalja tegema: „Kui ka nalja tehakse, näitab see meie tugevust. Vähemalt ei ole see laialivalguv nagu Meie Inimesed.”