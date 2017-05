Selgus Lääne-Eesti parim ettevõtte digitaliseerija

Toimetanud Tarmo Õuemaa

ITL-i president Ivo Suursoo ja Anni Hartikainen. Auhinna võttis Baltic Workboatsi esindaja asemel vastu Anni Hartikainen, kes on Eesti meretööstuse liidu juhatuse liige ja TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja.

Pärnus tööstusjuhtide konverentsil "Tööstus Lääne-Eesti majanduskasvu allikana" anti Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni liidu eestvedamisel esmakordselt välja auhind "Parim ettevõtte digitaliseerija Lääne-Eestis 2017". Tiitli sai laevaehituskompanii Baltic Workboats AS.

Auhinna üle andnud ITL-i presidendi Ivo Suursoo sõnul on Saaremaa ettevõte paindlikult reageerinud turu nõudmistele. "Koostöös IKT sektoriga on Baltic Workboats esimese Eesti laevaehitajana kasutusele võtnud virtuaalreaalsuse tehnoloogia. Erinevate kaasaegsete infotehnoloogiliste lahenduste rakendamine tootmises on kõige suurem osa Tööstus 4.0 kontseptsioonist. Protsesside digitaliseerimine võimaldab kliendisuhtlust efektiivsemaks muuta ning Baltic Wokboatsi näite puhul paraneb kindlasti ka kliendi koostöökogemus. ITL tunnustab ettevõtteid, kes investeerivad tootmise kaasajastamisse ning seeläbi aitavad tõsta Eesti konkurentsivõimet," selgitas Ivo Suursoo.

Baltic Workboatsi eesmärk on pakkuda kõige innovaatilisemaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi ning digitaliseerimine on parim vahend toodete arendamiseks. Baltic Workboats AS-i tegevjuht Margus Vanaselja ütleb, et virtuaalne reaalsus on laevade turunduses kiiresti arenev trend. "Virtuaalreaalsuse kasutamine võimaldab luua kliendile töökeskkonna simulatsiooni, et ette näha võimalikke kitsaskohti ja arvestada kliendi soove. Ka messidel on külastajatele hea virtuaalkeskkonnas edasi anda kogemust meie toodete võimekusest ja kasutajasõbralikkusest. Järgmiseks sammuks on virtuaalsed testsõidud reaalsust matkivates mereoludes."

Eesti infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni Liit koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ning Hiiumaa, Läänemaa, Pärnumaa ja Saaremaa maakondlike arenduskeskustega soovivad digitaliseerimise auhinnaga tunnustada kohalikke ettevõtteid. "Tahame esile tõsta neid, kes viivad ellu tehnoloogilisi uuendusi ning digitaliseerivad tootmise või teenindusprotsessi, kasvatades selliselt ettevõtte tulemuslikkust ja edendades ühtlasi ka piirkonna konkurentsivõimet," ütleb Lääne-Eesti investorkonsultant Sulev Alajõe.

Selline tunnustus anti piirkonnas välja esmakordselt. Kandidaate esitati konkursile kuus: Saaremaalt Baltic Workboats AS ja Novaa OÜ, Läänemaalt Lade OÜ ja Cipax Eesti AS ning ja Pärnumaalt Oshino ja Wendre.

Kahepäevasel konverentsil osales 70 eksperti Lääne-Eesti tööstusettevõtetest. Konverentsi eesmärk oli viia kokku piirkonna tööstusettevõtted, et näha ühishuve, võimalusi tarneahelateks ja ressursside efektiivseks kasutuseks.