Ridala vallavanem vahetas nime ja autot

Kaie Ilves

Ridala vallavanem Helen Rammu. Arvo Tarmula foto

Ridala volikogu otsustas tagasiulatuvalt 1. maist k.a lõpuni hüvitada Ridala vallavanemale Helen Rammule isikliku sõiduauto kasutamise kulud.

Rammul ametiautot ei ole. Töösõitudeks kasutab ta isiklikku autot, mille eest hüvitatakse talle 30 senti ühe kilomeetri kohta. Hüvitise limiit on 335 eurot kuus. Ridala volikogu esimees Olev Peetris ütles, et hüvitis on täpselt sama suur kui varem, volikogu pidi hüvitise maksmise uuesti otsustama, sest vallavanem müüs vana auto maha ja ostis uue. Varem sõitis vallavanem Hyundaiga, nüüd sõidab ta Volvoga. Hüvitise maksmise otsuses on kirjas ka auto mark, nii et vana otsus tuli kehtetuks kuulutada ja langetada uus. Hüvitise maksmise poolt olid kõik 13 volikogu liiget.

„Tuleb välja, et meie vallavanem on vahetanud peale nime ka automarki,” ütles Peetris volikogu istungil naljaga pooleks. Ridala vallavanem abiellus ja Helen Koppa nime asemel kannab ta Helen Rammu nime.