Ridala otsustas ühendomavalitsuse suuruse

Kaie Ilves

Ridala volikogu. Urmas Lauri foto

Ridala volikogu otsustas, et Haapsalu ja Ridala ühendvolikogus on 25 kohta. Moodustatakse üks valimisringkond.

„Nii nagu näeb ette kahe omavalitsuse ühinemisleping,” ütles Ridala vallasekretär Igor Pogodin. Otsuse poolt olid kõik 13 kohalolnud volinikku.

Ridala praeguses volikogus on 13 ja Haapsalu volikogus 21 kohta. Volikogu liikmete arv oleneb rahvaarvust. Kui kohaliku omavalitsuse registris on üle 10 000 elaniku, peab volikogu olema vähemalt 21-liikmeline. Kui rahvast on üle 30 000, peab volikogu olema vähemalt 25-liikmeline.

Haapsalus ja Ridalas elab kokku üle 13 000 inimese.

Haapsalu volikogu kinnitab ühendvolikogu liikmete arvu reedel, 26. mail.