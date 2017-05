Prokurör nõudis narkoäris süüdistatavale šokivangistust (1)

Urmas Lauri

Ingvar Orro kohtus. Urmas Lauri foto

Täna kell 11 pidi algama 17. mail toimuma pidanud kohtuistung Ingvar Orro üle, keda süüdistab prokurör narkoäris. Orro hilines istungile peaaegu pool tundi. Eelmisele istungile mitteilmumist põhjendas ta äkilise haigushooga. Kohtunik Piia Jaaksoo ei pidanud kohtule esitatud haigustõendil kirja pandut piisavaks, et Orro poleks 17. mail olnud võimeline kohtusse ilmuma. „Süüdistatav, te peate alluma kohtu korraldusele,” ütles kohtunik Orrole.

Tänasel istungil toimus kohtuvaidlus, oma seisukohad esitasid nii süüdistaja kui ka kaitsja.

Prokurör Indrek Kalda ütles, et Orro käitles vähemalt ühel korral suures koguses mefedrooni, see on ka tõendamist leidnud. „Süüdi ta end ei tunnista, midagi ei kahetse,” nentis Kalda.

Ta lisas, et Orro ükskõikset ja vastutustundetut suhtumist nii teosse kui ka kohtumenetlusse näitab asjaolu, et kummagi kohtuvaidluse päevaks ei ilmunud ta õigeks ajaks kohale.

Kalda palus kohtult Orrole šokivangistust. Kahe ja poole aasta pikkusest vanglakaristusest oleks ta vanglas kaks kuud, ülejäänud kaks aastat ja neli kuud oleks tingimisi vanglakaristus kolmeaastase katseajaga ja käitumiskontrollile allutamisega. Karistuse kandmise ajal oleks Orrol keelatud tarvitada narkootilisi aineid.

Kaitsja vandeadvokaat Margus Viira ütles kohtule, et Orro ütlused on kooskõlas teiste antud ütlustega, on usaldusväärsed ja kinnitavad asjaolu, et Orro ei ole temale süüdistuses esitatud kuritegu toime pannud. Viira palus kohtul Orro temale esitatud süüdistuses õigeks mõista.

Kohus teeb otsuse teatavaks 15. juunil.