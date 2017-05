Juhtkiri: ropp lugu, kodanikud! (1)

Lääne Elu

Inimene on üks ropp loom. Sellele tõdemusele jõuab igaüks, kes teeb tiiru Pullapääl, kus vürtsitavad rohelust võikad märgid inimtegevuse jääkidest – illegaalsed prügiladestused. Need on sinna vedanud looduse kroon, kes võib olla meist igaühe naaber, sõber, seltsimees või äripartner.

Esmaspäeval Lääne Elu veebis ilmunud esimese Pullapää prügiloo kommenteerijatest märkisid mõned, et prügist legaalne vabanemine on kallis. Paraku näitas kontrollkäik peamisse sündmuskohta, et loodusesse viiakse prügi, mida võetakse jäätmejaamas eraisikutelt vastu tasuta. Milline füüsikaline jõud sunnib inimlooma juhitud sõiduki nina just metsa, mitte jäätmejaama poole, jääb mõistetamatuks.

Tõsi, maksma peab olmejäätmete eest. Esiteks peab igal majapidamisel olema prügikonteiner ja teiseks läks prügivedu sel aastal eraisikuil tunduvalt odavamaks, olles peaaegu tasuta. Ka saab lasta konteinerit tühjendada sagedamini kui kord kuus, mis on ju mugavam, kui sõita kilomeetreid linnast välja, et prügi salamisi maha poetada.

Näpuga saab näidata ka teenusepakkujatele, keda tellitakse prahti ära vedama. Nagu läbilõige Pullapää prügilatest näitas, ei jõua kõik need koormad sugugi sinna, kuhu vaja. Samuti tuleb peeglisse vaadata ettevõtetel. Kuigi visiitkaarte prügil juures polnud, võib aimata, milliste firmade jäätmed regulaarselt metsa viiakse.

Aastaid illegaalse prügistamisega võitleval Ridala vallavalitsusel ja keskkonnainspektsioonil on küpsenud mõte, kuidas asja lahendada. Kogu Eestis. Selle nimi on prügimaks. Asja sisu oleks, et prügiteenuse ostmise asemel kogutaks inimestelt igakuist prügimaksu, mille eest saaks vastu õiguse tellida mis tahes prügi äravedu just siis, kui vaja.

Et sellest mõttest asja saaks, on vaja omavalitsusliitude koostööd. Teeme ära?