Toom välistas Korbi asemel valitsusse mineku

BNS

Mihhail Korb kohtumas Haapsalu veteranide komitee liikmetega. Foto: Urmas Lauri

Keskerakondlasest Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom teatas, et kui talle ka tehtaks ettepanek asuda tööle valitsusse tagasiastunud riigihalduse ministri Mihhail Korbi asemele, siis ta keelduks sellisest pakkumisest.

"Ma ei oleks selleks valmis – ma ei ole kunagi töötanud kohas, kus mul keelatakse oma seisukoha väljendamist," kirjutas Toom neljapäeval sotsiaalmeedias.

Eurosaadiku sõnul oleks Euroopal vaja oma armeed ning iga riik peaks suutma ennast ise kaitsta. Toom viitas ka Euroopa Liidus käivitunud kaitsedebatile ja sellekohastele algatustele.

Toom kaitses ka oma postituses Korbi, kelle väljaütlemine, et ta ei sooviks Eesti kuulumist NATO-sse, kuid see on vajalik, kuna oma iseseisva kaitsevõimega armee loomine oleks veel kallim, maksis ministrile koha valitsuses.

"Pean Mihhail Korbi tagaisastumist suureks veaks. Tema esmalt öeldud sõnad NATO kohta väljendavad väga suure osa valijate ja ka Keskerakonna liikmete arvamust," kirjutas Toom oma postituses.

Korb sattus kolmapäeval kriitika alla ning astus õhtul tagasi, kui ajaleht Lääne Elu edastas Korbi sõnad teisipäevasel kohtumisel sõjaveteranidega Haapsalus.

"Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt," ütles minister. "Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATO-st eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi," vahendas ajaleht Lääne Elu minister Korbi sõnu.

Hiljem Korb vabandas Haapsalus väljaäeldu eest ning kinnitas, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid ning Eesti kuulumist NATO-sse. "Kinnitan siinkohal, et toetan täielikult Eesti kuulumist NATO-sse ning meie liitlaste tööd ja kohalolekut Eesti kaitsevõime tugevdamisel," ütles Korb rahandusministeeriumi pressiesindaja vahendusel. Korbi sõnul peab Eesti olema NATO aktiivne liige ning panustama alliansi töösse, sest ühtne ja tugev liit on Eesti kaitsevõime oluliseks aluseks. „USA, Suurbritannia, Prantsusmaa, Hispaania, Taani ja teiste liitlaste toetus on nähtav ja oluline," ütles Korb.

Kolmapäeva õhtul esitas Korb siiski peaminister Jüri Ratasele tagasiastumisavalduse, mille valitsusjuht otsustas rahuldada. Ratas ütles kolmapäeval, et uus riigihalduse minister tuleb Keskerakonnast, aga ta ei oska veel tema nime öelda.

Vt ka: "Minister Korb rakendati Haapsalus valimisvankri ette"