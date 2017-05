Prokurör nõuab naise süüdata ähvardanud pagulasele vangistust

Toimetanud Kaie Ilves

Samer Khateb kohtpingis. Kohtuotsus kuulutatakse välja täna, 25. mail. Arvo Tarmula foto

Lääne ringkonnaprokuratuur nõudis täna Haapsalu kohtumajas 27aastasele Süüriast pärit Samer Khatebile reaalset vangistust, teatas BNS.

Prokuröri hinnangul on Khateb süüdi tapmisega ähvardamises, kehalises väärkohtlemises ja vägistamises, süü on tõendatud ja kohus peaks talle määrama kolme aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse. Ühtlasi taotles prokurör, et mees saaks kolme aasta pikkuse lähenemiskeelu kannatanule.

Kohtuprotsess algas üldmenetluse korras ja kannatanu kaitseks kinniste uste taga 16. mail, mil Khateb end süüdi ei tunnistanud.

Süüriast pärit Khateb on korra juba sama süüasja raames kohtuniku ees seisnud. Nimelt lepiti mullu 30. detsembril prokuröriga kokku tingimisi aasta ja kahe kuu pikkuses vanglakaristuses. Jaanuari keskel pidi lepe kohtus kinnitatama, kuid prokuratuur taganes kokkuleppest. Nii arutabki kohus süüasja üldmenetluse korras. Mees on novembrist peale olnud vahi all.

Tegemist on esimese juhtumiga, kus süüdistatavaks on välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse alusel Eestisse saabunud inimene.

Khateb tülitses naisega 12. novembril, põhjuseks armukadedus. Tüli käigus teipis mees naise käed kinni ja tarvitas tema kallal vägivalda. Khateb ähvardas naise põlema panna, olles enne talle peale läigatanud süttivat vedelikku. Naine teavitas juhtunust pere tugiisikut, kes omakorda teavitas politseid.