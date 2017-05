Välisminiser Sven Mikser Mihhail Korbi avaldusest: eksimise limiit on täis (1)

Sven Mikser. Foto: Urmas Lauri

Välisminister Sven Mikser ütles Lääne Elule riigihalduse minister Mihhail Korbi NATO teemalis avaldust kommenteerides, et selline seisukoht Eesti Vabariigi valitsuse liikmelt on absoluutselt lubamatu ja mittekatsepteeritav.

Mikser kirjutas Facebookis, et Keskerakonna eksimiste limiit on täis saanud ning kui koalitsioonipartneritel on kõhklused julgeolekupoliitika osas, tähendab see, et seda koalitsiooni enam ei ole.

"Kui hakkasime pidama kõnelusi tänase valitsuse moodustamiseks, siis alustasime julgeolekupoliitikast. See ei olnud juhus, sellel oli selge põhjus. Keskerakonna valmisolek kirjutada selgelt ja ühemõtteliselt alla senise julgeolekupoliitilise kursi jätkumisele oli igasuguste kõneluste ja kokkulepete vältimatu eeltingimus. Ilma selleta ei oleks tänast valitsust kunagi sündinud," selgitas välisminiser.

"See kehtib ka täna: kui Eesti julgeoleku aluspõhimõtete osas kerkivad koalitsiooni sees kõhklused ning kaob usaldus ja üksmeel, siis seda koalitsiooni enam ei ole. Nii lihtne see ongi," sedastas Mikser.

"Julgeolekupoliitika ei ole lihtsalt üks koaltsioonilepingu teema, mida võib "maksupaketi" kombel aeg-ajalt uuesti avada ja ümber vaadata. Rahvusliku julgeoleku küsimuses ei saa lubada võbelusi ega eestlastele ja venelastele erineva sisuga valimiskampaanialubaduste jagamist," rõhutas minister ja lisas, et julgeolekuga Vene ruleti mängimise osas peab erakondade vahel ja erakondade sees valitsema nulltolerants.

"Usaldusväärsus NATO-liitlasena on meie rahvusliku julgeoleku nurgakivi. Meie liitlased on Eestisse lähetanud oma sõdurid, kes peavad olema valmis vajadusel oma elu hinnaga seisma meie riikluse ja iseseisvuse kaitsel. Me ise ei saa endale lubada ministrit, kes arvab, et Eesti kuulumine NATOsse on viga. Toom, Loone, Ivanova ja nüüd kabinetiliige Korb. Eksimise limiit on täis saanud. Loodan, et peaminister mõistab seda," kirjutas Mikser.

