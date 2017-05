Ratas taunis Korbi NATO-teemalist sõnavõttu

BNS



Peaminister Jüri Ratas. Foto: Arvo Tarmula

Peaminister Jüri Ratas kritiseeris riigihalduse ministri Mihhail Korbi sõnavõttu, milles viimane ütles, et ei poolda Eesti kuulumist NATO-sse.

"Mihhail Korbi NATO teemaline sõnavõtt oli ebaõnnestunud ja kahetsusväärne. Valitsuse seisukoht julgeolekupoliitikas on üksmeelne ja pole muutunud. Sama on kinnitanud minister Korb, kes oma ebaõnnestunud sõnavõtu eest ka vabandas," teatas Ratas kolmapäeval sotsiaalmeedias.

Korb ütles teisipäeval Haapaslu sõjaveteranidega kohtumisel, et ei poolda Eesti kuulumist NATO-sse. "Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt," ütles minister teisipäeval Haapsalus. "Aga kui teha oma armee, läheb see veel kallimaks. Saate aru? Soomlased ehitavad oma armeed, nad on NATO-st eraldi, tegelevad ise oma riigi kaitsmisega. Aga neile ei tule keegi appi," vahendas ajaleht Lääne Elu minister Korbi sõnu.

Vt ka: "Minister Korb rakendati Haapsalus valimisvankri ette"