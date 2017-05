Omanik on valmis nii Haapsalu raudteetammi müümiseks kui ka koostööks (1)

Toimetanud Andrus Karnau

Riisipere raudteejaam. URMAS LAURI

Riisiperest Haapsalu suunas kulgeva raudteetammi muldkeha erastati 20 aastat tagasi, kuid õigus sellega tegutseda on paari aasta eest Haapsalu raudtee taastamiseks loodud erafirmal Lääne Raudtee, vahendas „Aktuaalne kaamera” ERRi Läänemaa korresondendi Juhan Hepneri uudislugu.

Lääne Raudee on valmis tammi nii müüma kui ka tõsisemaks koostööks.

"Meie oleme valmis kõikide variantidega läbi rääkima, mis raudteed Haapsalu poole sikutaks. Võime ka müüa, hind võiks siis selguda erapooletu hindaja kaudu. Aga võime ka kõik senitehtu ja omatu panna koos EVR-iga ühte äriühingusse, mis tegeleks raudtee ehitamisega Haapsaluni," rääkis AS Lääne Raudtee nõukogu liige Koit Uus.

Majandusministri Kadri Simsoni hinnangul on siiski mõistlik, et infrastruktuuri opereerib Eesti Raudtee. Kui palju on riik valmis tammi eest maksma, ta ei öelnud.

„Aktuaalne kaamera” uudislugu vaata siit!