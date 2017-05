Martin Reim mängib Vatlas laupäeval lastekaitsepäeva jalgpalliturniiril

Jaanus Getreu

Laupäeval 27. mail algusega kell 11 täitub Vatla mõisapark taas noorte spordilastega. Noortele sportlastele ja tublile kogukonnale sõidab külla Eesti jalgpallikoondise peatreener Martin Reim.

Juba kümnendat aastat toimub Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi korraldusel lastekaitsepäeva jalgpalliturniir. Just nii tähistavad selle piirkonna spordilapsed koos oma emade-isadega sportlikult Lastekaitsepäeva.

Spordipäeva kaudu soovivad korraldajad esile tuua laste tähtsust, nende turvalist lapsepõlve. Kutsuda sellel päeval oma lastega sportima emad, isad, vanaemad, vanaisad. Nii on see kõik need aastad olnud.

Ja lapsed saavadki sellel päeval mitte ainult osa turniirist, vaid palliplatsil peetakse üks tõeline jalgpallilahing oma vanematega, toimub perede löögivõistlus ja palju muud huvitavat. Kavas on muusikalised etteasted.

Igal aastal on lastekaitsepäeval olnud oma turniiri lööklause. Sellel aastal on selleks "Vatla kool – spordi kool". Just nii on soov avaldada austust sügisel uksed sulgevale tublile spordikoolile. Selle jaoks avatakse turniiril Vatla Kooli spordiajaloost ka näitus. Samuti tuuakse lastele vaatamiseks Vatla laste võidetud diplomid, medalid, karikad. Kooli kauaaegsed õpetajad annavad ülevaate, kuidas vanasti selles koolis sporti tehti. Laste kõhumurede eest hoolitsevad Vatla kooli kokatädid.

Sellel päeval on aga Lõuna-Läänemaa jalgpalliperele eriline kingitus. Noortele sportlastele ja tublile kogukonnale sõidab külla Eesti Jalgpallikoondise peatreener Martin Reim. Eesti koondises 157 mängu kirja saanud jalgpallikoondise peatreener mängib umbes sama suure elanikkonnaga külas sealsete lastega.

Kõik laupäeval Vatlasse sportlikust perepäevast osa saama.