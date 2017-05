Kuldmedaleid jagub tänavu kahte gümnaasiumi

Kaie Ilves

Eelmise aasta medalistid. Foto: arhiiv

Läänemaal lõpetab tänavu gümnaasiumi kuldmedaliga kokku kümme noort.

Viis kuldmedalisti on Noarootsi gümnaasiumis ja viis Läänemaa ühisgümnaasiumis. Hõbemedali saab seitse lõpetajat, kolm hõbemedalit on seni lahtised, sest kõik hinded pole veel välja pandud.

„Hõbe on küpsemas. Sada protseni kindel ei ole, aga suund sinnapoole on võetud,” ütles Taebla gümnaasiumi direktor Jaanus Mägi.

See hõbe oleks Taebla viimane ja tänavu ainus medal. Kevadel lõpetab kooli viimane lend. Tulevast sügisest tegutsetakse põhikoolina.

Lihula gümnaasiumis saab hõbemedali üks noor, teine on küsimärgi all. Kaks või kolm hõbedat läheb Noarootsi. Läänemaa ühisgümnaasiumi lõpetab neli hõbemedalisti. Kullamaa keskkoolis tänavu medaliga lõpetajaid ei ole.

Kui küsimärgiga medalid saadakse, lõpetab Läänemaal gümnaasiumi tänavu medaliga 20 õpilast. Seda on peaaegu poole vähem kui mullu. Mullu saadi 21 kuld- ja 17 hõbemedalit, tunamullu neli kuld- ja 17 hõbemedalit.