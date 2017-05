Haapsalu lasteraamatukogu tublimate lugejatega kohtub lastekirjanik Kairi Look

Toimetanud Urmas Lauri

Reedel, 25. mail kell 11 tuleb Haapsalu lasteraamatukogu tublimate lugejatega kohtuma lastekirjanik Kairi Look.

“Me leiame, et õppeaasta lõpp ja suvelugemise aja algus on sobilik hetk tunnustada lapsi ja motiveerida neid jätkuvalt raamatukoguga sõprust pidama. Uurisime lasteraamatukogus järgi, kes on need lapsed, kes on meie juurest sel õppeaastal kõige rohkem väärt lugemist leidnud ja korraldame nende tunnustamiseks väikese tänuürituse,” ütles Lääne maakonna keskraamatukogu peaspetsialist lugejakoolituse alal Liina Valdre.

Taoline tänuüritus toimus esimest korda mullu, kui raamatukogu tähistas oma 150. sünnipäeva. “Meie soov on luua sellest traditsioon,” lausus Veldre.

Lisaks kohtumisele kirjanikuga on reedesel üritusel kavas veel lõbusad kirjandusmängud, iga väga hea lugeja saab mälestuseks väikse tänukingituse ja torti sööme ka.

Kairi Look on viimaste aastate üks põnevamaid lastekirjanikke, kelle tuntumate teoste seas on näiteks „Leemuripoeg Ville teeb sääred“ (2015), „Peeter, sõpradele Peetrike“ (2014), „Lennujaama lutikad ei anna alla“ (2014), „Piia Präänik kolib sisse“ (2015), „Sasipäiste printsesside saar“ (2016) ning Härra Klaasi pöörane muuseum“ (2016).