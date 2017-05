EKREst välja visatud Saare naine loob uut konservatiivset erakonda

Toimetanud Urmas Lauri



Maria Kaljuste. Foto: Megadolon, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52244290

Erakonna maine kahjustamise põhjendusega märtsis EKRE-st väljavisatud endise Saaremaa ringkonnajuhi Maria Kaljuste eestvedamisel asutati ühendus Tark ja Terve Eesti, kirjutas Saaremaa päevaleht Saarte Hääl. Rahva piisava toetuse korral loodab Kaljuste luua uue erakonna.

"Põhjus, miks uus erakond asutada, on lihtne: täna ei ole poliitmaastikul erakonda, kelle kätte me julgeksime usaldada oma laste tuleviku," ütles MTÜ Tark ja Terve Eesti eestvedaja Maria Kaljuste. "On tarvis kedagi, kes looks dialoogi ja kõnetaks poliitikasse täna mittekuuluvaid inimesi. Neid ju on, kes oleks valmis kaasa rääkima, olgu siis erakonnas või mõttekodades."

Uue erakonna maailmavaade oleks Kaljuste sõnul: mõistlik. Kui selline näit skaalal olemas oleks. Maailmavaade on põhiväärtustes EKRE-ga üsna sarnane, erineks aga kindlasti retoorika, dialoogivõime ja pisut ka tulevikunägemuse osas meie suveräänsusest. Majanduse osas on puutekohad pigem Reformierakonnaga – siiski mõningaste erinevustega, mis puudutavad näiteks suurtootmist, eksporti ja maaelu. Sotsidega on neil Kaljuste sõnul palju ühist loodushoiu teemal.

“Aga palun – loogu uus erakond. Vabadel inimestel vabal maal on õigus teha, mida süda soovib ja kutsub. Mina soovin talle jõudu,” ütles EKRE Saaremaa ringkonna aseesimees Meelis Malk.