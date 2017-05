Pegasuse peakokk avab Krahviaias resto (1)

Lemmi Kann

Krahvi omanikud Illimar Vahtras (vasakul) ja Tõnis Mikson tahavad resto mai lõpus lahti teha.

Haapsalu Krahviaias käib värskelt üles vuntsitud Jaani tänava kinnistul kibe töö – suvehooaja alguseks avatakse seal uus resto nimega Krahw, mis tuleb, et jääda.

Jäämise all peavad Krahwi omanikest kaks, Illimar Vahtras ja Tõnis Mikson, silmas seda, et kui suvehooaeg läbi saab, jäävad Krahwi uksed ikka avatuks.

Krahw, mida tegijad restoks nimetavad, sest kohviku raamidesse see lihtsalt ei mahu, asub ühe toitlustusasutuse kohta lausa ideaalses kohas, linna peaväljaku ja Krahviaia ääres. Osaühing Tuvi Katusel, mille kaudu Krahwi majandatakse, võitis Haapsalu Linnahoolduse konkursi, millega otsiti kohvikurentnikku totaalse muutuse läbinud ajalooliste hoonetega kinnistule.

„See, mis linn siin teinud on, on täiesti super!” kiidab Vahtras.

Vanad sõbrad

Nüüd tahab Haapsalust pärit ja ühes koolis või klassiski käinud seltskond, millesse kuuluvad ka Madis Brjantsev ja Tarvo Tromp, teha Krahwist supertoidukoha. Väga oluline roll selles on kanda Tõnis Miksonil, kes oli kolm aastat peakokk Tallinna restoranis Pegasus.

„Nüüd alles kevadel lõpetasin, et tulla ja teha Haapsallu oma koht, sest see oli äge mõte!” selgitab Mikson ja lisab, et kuna Krahw on edaspidi aasta ringi avatud, siis poole jalaga sellist asja teha ei saagi.

Nii Vahtras kui ka Mikson elavad tegelikult pealinnas, aga oma resto Haapsalus toob mehed igal nädalal kodulinna. „Mina kavatsengi elada kolmapäevast pühapäevani Haapsalus ja nädala alguses puhata Tallinnas,” tutvustab Mikson oma äraspidist plaani – tavaliselt on töö ja puhkuse koht ikka vastupidi jagatud.

Krahwi menüü tuleb Miksoni sõnul skandinaaviapärane, aga kohalike mõjutuste ja väikese omapärase nüansiga, mida mujal ei leia. „Kasutame kindlasti palju kohalikku ja just eriti Läänemaalt pärit toorainet. Nii et kõik marjakasvatajad, seenekorjajad ja põllumehed võivad julgelt tulla meie uksele koputama,” esitab Mikson üleskutse ja räägib, et plaan on kohalikke saadusi hakata ka ise purki panema, et talvisel hooajal Krahwi menüüd rikastada.

Muidugi tuleb restosse ka esinduslik koogivalik. „Koogid teeb meile Miriam Randmann, kel on Tallinnas oma kondiitritöökoda,” ütleb Mikson ja lisab, et ka koogimeister on Haapsalu juurtega. „Selline Haapsalu värk on meil,” naerab Mikson.

Ka Krahwi kontseptsiooniga sobiva logo ja visuaalse identiteedi autor on haapsallane, Vahtrase klassivend Peeter Särg.

Põranda alt tuli välja kaev

Joonised resto baariletist lubavad ajaloolise majaga harmoneeruvat ja stiilset sisekujundust. Üheks interjööri naturaalseks ja pilkuköitvaks detailiks saab kindlasti aga vana kaev, mis maja renoveerimisel kõigile üllatuseks põranda alt välja tuli. Kogu see ajalooline ilu konserveeritakse ja sellest saab väärikas ruumikujunduslik element.

Esimesed külastajad saavad uut kohta kaeda maikuu lõpus. Vahtras selgitab, et viimase kui detailini Krahw selleks ajaks veel valmis pole ja esimesed päevad ongi ettevalmistus ametlikuks avamiseks. „Itaalia veinipäevadeks töötame juba täies mahus ja pärast seda teeme ametliku avapeo,” lubab Vahtras.

Krahwi laudade ümber mahub umbes 30 inimest ja terrassile kuni 40 klienti. Mehed ise on seda nimetanud Haapsalu kõige ilusamaks suveterrassiks. Kui aga laudade taha enam ei mahu, võivad Krahwi külalised end vabalt ka murule laotada.

„Oleme selle peale juba mõelnud. Kes soovib, saab võtta pleedi ja minna murule veini nautima,” ütleb Mikson.