Niibi kaevandusloa väljaandmine venib (2)

Kaie Ilves

Kekkilä ootab juba aastaid, et saaks turbakevandust laiendada. Foto: Urmas Lauri

Keskkonnaamet ei esita Niibi turbakaevandusloa taotlust valitsusele enne, kui kohus on otsustanud, kas Lääne-Nigula volikogu otsus luba mitte välja anda on üldse seaduslik.

„Kuna Kekkilä on kohaliku omavalitsuse otsuse vaidlustanud, ei esitata valitsusele midagi enne kohtuvaidluse lõppemist,” ütles keskkonnaameti pressiesindaja Sille Ader.

Niibi kaevandusloa väljaandmise asjus on käimas kaks eraldi menetlust. Kui valitsus otsustab, et kaevanduse laienemine on riiklikes huvides, antakse luba välja ka siis, kui kohalik omavalitsus on selle vastu.

Teiseks on Kekkilä vaidlustanud Lääne-Nigula volikogu otsuse luba mitte välja anda. Kekkilä advokaatide hinnangul on volikogu keeldumine ebaseaduslik, st etteantud tingimustel pole volikogul õigust loa andmisest keelduda. Muu hulgas toob advokaatide koostatud kaebus esile, et kohalikud elanikud elavad soises ja rabases piirkonnas, aga heidavad kaevandajale ette, et vesi on soine ja rabane.

Kui Kekkilä kohtuvaidluse võidab, pole Niibit riikliku tähtsusega maardlaks vaja tunnistada, sest kaevandusluba antakse välja nagunii. Kohtumenetlus on kirjalik, avalikke istungeid ei tule.

Neljapäevaks pidi Lääne-Nigula vald vastama, kas volikogu vaatab oma otsuse kaevandusloa väljaandmisega mittenõustumise kohta ümber. „Me ei nõustu uuesti üle vaatama ja palume jätta kaebus rahuldamata,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus neljapäeval.

Lääne-Nigula volikogu esimehe Andres Kampmanni sõnul on volikogu otsus seaduslik. „Kohalik omavalitsus peab seisma kohalike inimeste heaolu eest, ja seda me teeme,” ütles Kampmann.

Salajõe piirkonnas on rikutud üle kümne majapidamise kaevuvesi, mida seostavad kohalikud elanikud Niibi turbakaevandusega. Vesi hakkas tasapisi hukka minema, kui üle kümne aasta tagasi kaevandus laienes. Just tollel alal tahab Kekkilä kaevandada veel 30 aastat.

Kampmann ütles, et volikogu ei ole pannud kaevanduse laienemisele vetot. „Me tõmbasime pidurit. Kui tuleb nõustuda kaevandusloa andmisega nii pikaks ajaks, siis peame enne teada, mida see endaga kaasa toob,” märkis Kampmann.

Volikogu oleks nõus kaevandusloa andmist uuesti arutama, kui enne teostataks uuring, mis teeks kindlaks, mis on rikkunud elanike kaevuvee ja kui sügavalt oleks võimalik puhast vett saada. Majandusministeeriumi ettepanek puurida Salajõe elanikele 20 saja meetri sügavust kaevu ei ole Kampmanni sõnul mõistlik.

„Ei ole teada, kas saja meetri pealt üldse saab puhast vett,” ütles Kampmann.

Uuringu tarbeks taotleb Lääne-Nigula vald KIKist 30 000 eurot.

Kekkilä on Niibi kaevanduse laienemist taotlenud juba kümmekond aastat.