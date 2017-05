Läänemaa turismihooaeg on alanud

Malle-Liisa Raigla

Turistid leiavad pildistamismaterjali nii Haapsalus kui ka kogu Läänemaal. Foto: arhiiv

Haapsalu ja kogu Läänemaa suurim turismihooaeg on suvi. Läänemaa turismi juhi Annika Mändla sõnul algas turismihooaeg 15. mail. Sellest ajast peale on turismiinfokeskus avatud iga päev.

„Inimesed hakkavad soojemate ilmadega rohkem liikuma,” ütles Mändla.

Tema sõnul on Haapsalu külastatavus paljuski seotud suveüritustega. Tihtilugu jõutakse Haapsalusse just sedakaudu.

Mändla hinnangul avas turismihooaja mõnes mõttes juba peetud õudus- ja fantaasiafilmide festival. Ta tõstab esile siinsed kohvikud ning kuurortlinnale omase romantika ja idüllilisuse, mis samuti inimesi siia meelitab.

„Meie üks plusse on selles, et asume Tallinnale lähedal,” ütles Mändla. Tänu sellele võivad siia tulla ka turistid, kelle sihtkoht oli muidu Tallinn, kuid kes teevad poolepäevase või päevase põike Haapsallu.

Mändla sõnul on Läänemaal pakkuda palju. „Igale sihtrühmale leiab midagi, kogu maakonnas on erinäolisi pakkumusi,” ütleb ta.

Neile, kes otsivad aktiivsemat tegevust, soovitab Mändla Kullamaa viburada või Roostal asuvat seiklusparki. Samuti saab varsti käia kajakimatkal. Loodushuvilised saavad käia Matsalu rahvuspargis linde ja loomi vaatamas.

„Dirhami on Läänemaa tõusev täht. Sinna minnakse ka lihtsalt kohvikusse, sest seal on väga hea kvaliteet,” ütleb Mändla.

Seda, kui palju kogu Läänemaal loodusturiste käib, on Mändla sõnul keeruline hinnata. Asub ju infokeskus Haapsalus, loodusturistid ei ole aga silmapiiril ja nendega puudub otsene kontakt.

Tänavusel turismihooajal soovib Mändla möödunud aasta külastajate arvud ületada. Majutusasutuste statistika järgi ööbis siin mullu üle 86 700 inimese, s.o 3000 võrra rohkem kui sellest aasta varem. Tegemist on ametlikes kohtades ööbijate arvuga. On ka neid võõraid, kes tulevad siia vaid üheks päevaks või ööbivad tuttava juures. Samuti ei näita arvud, mitu ööd majutusasutuses viibiti.

Mändla sõnul oli 2015. aastal Haapsalus 2300 voodikohta, mida on teiste kuurortlinnadega võrreldes vähe. Võrdluseks toob ta Kuressaare, kus on 5656 voodikohta. „Selles asjas on veel arenguruumi,” ütleb Mändla.

Mändla hinnangul on kohalikud elanikud juba harjunud, et suviti on turiste rohkem ja on õpitud neid vastu võtma.