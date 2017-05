Lääne Elu paberleht teisipäeval, 23. mail

Läänemaa otsib odavat ja kiiret internetti

Läänemaa omavalitsused otsivad võimalusi luua ühine võrguettevõte, et viia ise ülikiiret internetti võimaldav valguskaabel elanikeni, kelle puhul kommertsoperaatorid seda otstarbekaks pole pidanud. Põhja-Läänemaa omavalitsused loodavad jõuda kokkuleppele Harjumaa valdadega, kellel on vastav projekt juba pooleli. Kui see ei õnnestu, kavatsetakse ülikiire internet igasse kodusse viia koos Raplamaaga.

Maavalitsuse koondamine algab haridusosakonnast

Lääne maavalitsus lõpetab töö 1. jaanuarist, kuid selle kadumine algab juba septembris, mil töö kaotavad haridusametnikud. Järelevalvega tegeleva ametniku töö võtab üle ministeerium, raskem on koostööd korraldava ametniku omavalitsusliidu palgale võtmine.