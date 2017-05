Fotod: illegaalsed prügimäed Pullapääl ja Valgeväljal (10)

Lemmi Kann

Haapsalu ja Ridala inimesed on metsaaluste prügistajate peale pahased. Foto: Facebooki Haapsalu ja Läänemaa grupp

Nädalavahetusel avaldati Facebooki Haapsalu ja Läänemaa ning Ridala valla grupis masendavad fotod isetekkelisest prügimäest Pullamäel ja Valgevälja metsa viidud õlikanistrtitest.

Ridala abivallavanem Ailar Ladva ütles Lääne Elule, et täna hommikul oli illegaalsete prügimägede teema vallavalitsuses taas jutuks – probleem kestab juba aastaid, lõppu aga ei paista.

„Paar aastat tagasi laskis vald Pullapäält selle prügihunniku ära koristada, aga see tekib jälle. See on mugav koht, kuhu oma prügi viia – suhteliselt linna lähedal ja samas kõrvaline, kedagi pealt nägemas ei ole. Nii et jätkuvalt ladustatakse sinna prügi – kui harjumus on juba sees, tuuakse sinna prügi ikka edasi,“ rääkis Ladva.

Valla jaoks teeb olukorra keerukaks ka see, et tegemist on riigimaaga, millel toimuv kuulub keskkonnaministeeriumi ja selle allasutuste, keskkonnaameti ja keskkonnainspektsiooni haldusalasse. Mõned aastad tagasi pöördus Ridala vald riigi poole abipalvega ebaseadusliku prügila likvideerimiseks.

„Prügi kogus on seal väga suur ja selle ära vedamine läheks vallale maksma tuhandeid eurosid, valla jäätmemajanduse real pole lihtsalt eelarves selliseid summasid, “ selgitas Ladva.

Abi paraku ei saadud. „Seda reostust peaks vaatama minema keskkonnainspektsioon,“ lisas Ladva.

Ladva sõnul tuleb vallal aegajalt erakorralisi väljaminekuid vastutustundetute inimeste poolt metsa alal loobitud prügi koristamiseks siiski teha.

„Üks koht, kus vald regulaarselt koristamas käib, on Paralepas, kodumasinate remondikoha juures, kus on konteinerid papi, pakendite ja teatud tüüpi jäätmete jaoks. Sinna aga tuuakse pidevalt prügikotte, mida jäätmevedaja pole kohustatud ära vedama,“ selgitas abivallavanem.

Õlikanistrid Valgevälja metsas. Foto: Facebook Haapsalu ja Lääne grupp

Ladva ütles, et taolisi populaarseid prügi maha paneku kohti on Ridala vallas teisigi. Üks on Valgevälja mets. Nädalavahetusel postitatud fotodest üks pärinebki just sealt – metsa alla on poetatud kümmekond kanistrit kasutatud taimeõliga, mis tõenäoliselt on pärit mõnest toitlustusasutusest.

Näiteid sellest, et prügi panevad illegaalselt maha ka ettevõtted, on veelgi – suured kogused autorehve ning arvuteid ja kuvarid metsa alla on Ladva sõnul üsna tavaline nähtus.

Prügi meeldib inimestele jätta ka Parila bussipeatusesse. „Suvel on seda eriti palju, kui turistid käivad – käivad mere ääres puhkamas ja pikniku pidamas ning ära sõites poetavad oma jäätmed kuhugi maha,“ rääkis Ladva, lisades, et loo alguses mainitud Pullapää prügimägi on tõenäoliselt Haapsalu inimeste looming.

„Jäätmejaama ei taheta oma prügi viia, kuna see on tasuline,“ selgitas Ladva.

Ridala abivallavanem paneb kõigile südamele, et prügi pandaks siiski oma elumaja juurde selleks ette nähtud konteineritesse. „Sellest aastast läks uue jäätmeveo hankega Haapsalus ja Ridalas tavaprügi vedamine eratarbijale ka odavamaks, juriidilistele isikutele ja see tähendab, et ka omavalitsustele jällegi kallimaks,“ märkis Ladva.

Ta tuletas inimestele ühtlasi meelde, et ebaseaduslike prügilate koristamiseks kulutab omavalitsus raha, mida saaks kasutada muudes valdkondades ja mis tuleb kõigi maksumaksjate taskust.



Hea teada – Ridala valla kulud prügiveole

2016. aastal on prügi koristamisele kulutatud 4235 eurot.

Sellest hanke alusel Ragn-Sells AS'ile 2405 eurot ja väljaspool hanget oli koristamise kuludeks 1830 eurot.

2016. aasta esimesel neljal kuul oli kulu Ragn-Sellsile 644 eurot ja lisakoristamisele kulus samal ajal 72 eurot.

2017. aasta samal perioodil on kulutatud Ragn-Sellsile 2177 eurot ja lisakoristamisele on vald kulutatud 90 eurot.